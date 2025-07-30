30 июля 2025

«Они в измененном сознании»: появились подробности аварии с разорванной легковушкой в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге на улице Малышева в результате аварии пострадали два человека
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате ДТП пострадали два человека
В результате ДТП пострадали два человека Фото:

В результате аварии на перекрестке Малышева и Сакко и Ванцетти в Екатеринбурге серьезно пострадали два человека. Они двигались на зеленый сигнал светофора на Rover, как вдруг в них влетел Lexus. Судя по внешнему виду, водитель японской иномарки был в состоянии опьянения, рассказал очевидец URA.RU.

«Водитель Rover двигался по Сакко и Ванцетти на зеленый сигнал светофора. По Малышева, в сторону 8 марта, ехал Lexus на красный сигнал светофора. В момент аварии в Rover находились двое, их с тяжелыми травмами доставили в больницу. В Lexus также находились двое, они не пострадали. Судя по внешнему виду, они в измененном сознании. Сейчас водителя отправили на экспертизу», — рассказал очевидец.

Удар был такой силы, что части Rover разлетелись по округе. В результате задело Toyota и Kia, которые стояли на светофоре. Никто из пешеходов не пострадал.

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В результате аварии на перекрестке Малышева и Сакко и Ванцетти в Екатеринбурге серьезно пострадали два человека. Они двигались на зеленый сигнал светофора на Rover, как вдруг в них влетел Lexus. Судя по внешнему виду, водитель японской иномарки был в состоянии опьянения, рассказал очевидец URA.RU. «Водитель Rover двигался по Сакко и Ванцетти на зеленый сигнал светофора. По Малышева, в сторону 8 марта, ехал Lexus на красный сигнал светофора. В момент аварии в Rover находились двое, их с тяжелыми травмами доставили в больницу. В Lexus также находились двое, они не пострадали. Судя по внешнему виду, они в измененном сознании. Сейчас водителя отправили на экспертизу», — рассказал очевидец. Удар был такой силы, что части Rover разлетелись по округе. В результате задело Toyota и Kia, которые стояли на светофоре. Никто из пешеходов не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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