В результате аварии на перекрестке Малышева и Сакко и Ванцетти в Екатеринбурге серьезно пострадали два человека. Они двигались на зеленый сигнал светофора на Rover, как вдруг в них влетел Lexus. Судя по внешнему виду, водитель японской иномарки был в состоянии опьянения, рассказал очевидец URA.RU.
«Водитель Rover двигался по Сакко и Ванцетти на зеленый сигнал светофора. По Малышева, в сторону 8 марта, ехал Lexus на красный сигнал светофора. В момент аварии в Rover находились двое, их с тяжелыми травмами доставили в больницу. В Lexus также находились двое, они не пострадали. Судя по внешнему виду, они в измененном сознании. Сейчас водителя отправили на экспертизу», — рассказал очевидец.
Удар был такой силы, что части Rover разлетелись по округе. В результате задело Toyota и Kia, которые стояли на светофоре. Никто из пешеходов не пострадал.
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