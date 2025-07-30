Уехавшая в Испанию Ветлицкая продолжает вести бизнес в России

Некогда популярная в 90-х певица Наталья Ветлицкая уже несколько лет проживает в Испании. В адрес России от бывшей артистки сыплются оскорбления, в том числе относительно проведения СВО. Однако выяснилось, что, несмотря на эту позицию, исполнительница песни «Посмотри в глаза» до сих пор владеет тут бизнесом.
URA.RU выяснило, что у Ветлицкой есть компания «Спайдэр», которая была зарегистрирована еще в 1997 году. Она занимается куплей-продажей нежилой недвижимости. Генеральным директором является Наталья Ветлицкая. Артистка управляет ей с 2002 года. В компании всего три человека, она не имеет филиалов и представительств.
Компания хоть и находится в упадке, но какая-то копеечка падает потухшей звезде в карман. Пока Ветлицкая поливает грязью Россию, ее бизнес в 2024 году принес выручку в 5,2 млн рублей, против убытка в 11 тысяч рублей в 2023 году.
На этом доходы певицы не заканчиваются. Ветлицкая также получает авторские отчисления. Интересно, что один из последних ее треков «Ты же знаешь» для группы «Моральный кодекс» был создан 2023 году.
Продюсер Сергей Дворцов в беседе с URA.RU отметил, что не видит ничего странного в таком поведении Ветлицкой — о ее характере давно знают в шоу-бизнесе.
«Ветлицкая — человек двуличный. Это первое. Второе — она всегда играла и играет в одни ворота. Для нее главное кредо: все мне, а вам — ничего. Вот такой она, так скажем, неоднозначный человек», — пояснил Дворцов.
Любопытно, что Наталья несколько лет назад пыталась вернуться на российскую сцену, но эта инициатива с треском провалилась.
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