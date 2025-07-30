Накануне старта миссии Crew-11 космонавт из Челябинска сделал важное заявление

Накануне старта экипажа корабля Crew Dragon Илона Маска российский космонавт родом из Челябинска Олег Платонов подтвердил готовность к миссии Crew-11. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.
«Олег Платонов подтвердил готовность к полету и рассказал о хороших отношениях в экипаже. Американский астронавт Майкл Финк почти всю встречу разговаривал на русском языке. Эмблемы миссии — три большие звезды — представляют страны-участницы (Россия, Япония, США)», — заявил Баканов, чьи слова приводит telegram-канал Роскосмоса.
31 июля станет знаковым днем для Челябинска — уроженец города Олег Платонов отправится в космос на корабле SpaceX Crew-11. Для 39-летнего летчика это станет кульминацией карьеры: вначале учеба в школе №103 в Металлургическом районе, затем Краснодарское летное училище и Дальневосточный университет.
Платонов войдет в историю как пятый российский космонавт, отправившийся на орбиту с помощью Илона Маска. До него эту возможность получили Анна Кикина, Андрей Федяев, Константин Борисов и Александр Гребенкин.
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