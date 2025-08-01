В конце 90-х село Нижняя Тавда Тюменской области потрясла новость о страшной расправе над трехлетним ребенком. Вторая волна ужаса настигла местных жителей, когда те узнали, что с маленьким Антоном Пустоваловым расправился его собственный отец Олег. Позже следствием будет установлено, что преступник сначала жестоко избил, а затем зарезал малыша, вынув из его безжизненного тела печень.
Нормальная семья
Маленький Антон Пустовалов воспитывался, казалось бы, в крепкой сельской семье. В лихие 90-е его отец Олег не спился и не пошел в бандиты. Напротив — вел спокойный образ жизни и не ссорился с соседями, а деньги зарабатывал на вахтах и шабашках. В основном, воспитанием малыша занималась его мать — Елена. Тем не менее ребенок всегда ждал возвращения Олега Пустовалова из рабочих командировок. По словам местных жителей, опрошенных в 1999 году журналистом программы «Черная кошка» Дмитрием Цепелевым, не иначе, как «папочкой» его не называл.
«Между собой они неплохо в общем-то жили. И ребенка, кажется, он любил. Но он очень редко бывал дома — сам отец, постоянно где-нибудь работал: то в одном месте, то в другом. И в семье он был наездами. Ребенок его любил, потому что вспоминал о папе, и он всегда ждал его, что папочка должен приехать. Кроме как, „папочкой“ он его не называл никак», — сообщила корреспондентам «Черной кошки» одна из жительниц Нижней Тавды, которая была хорошо знакома с семьей Пустоваловых.
Она добавила, что незадолго до расправы над собственным ребенком глава семейства стал всерьез увлекаться просмотром боевиков и фильмов ужасов. А еще чтением своеобразной литературы: его настольной книжкой стала биография маньяка Чикатило.
Кошмар на улице Ленина
В 1999 году Олег Пустовалов приехал в Нижнюю Тавду после очередной вахты и вернулся к размеренной семейной жизни. В один из обычных дней он отвел ребенка в детский сад, а затем, вечером, забрал его оттуда. Когда они шли по улице, прохожим могло показаться, что Пустовалов — примерный отец. На деле же он оказался настоящим монстром.
Позднее преступник расскажет в суде, что после возвращения домой из детского сада маленький Антон стал капризничать. Отец пытался его успокоить, но не смог, и начал жестоко избивать малыша. А затем — взялся за нож. По этическим соображениям, мы не будем приводить подробности, как именно нижнетавдинский монстр расправился со своим сыном. Лишь отметим, что после убийства он вынул из тела мальчика печень, укрыл труп одеялом, умылся и отправился спать. Подробности трагедии приводятся в программе "Черная кошка".
Не пожизненный приговор
Суд над Олегом Пустоваловым состоялся в том же 1999 году. Он был признан вменяемым и виновным. По современным меркам, преступник отделался относительно легко: за убийство он был приговорен к 20 годам лишения свободы, именно на таком сроке настаивала сторона обвинения. По словам журналистов «Черной кошки», сразу после суда Пустовалов заявил, что будет требовать для себя более сурового приговора: он хотел попросить расстрел или, как минимум, 30 лет лишения свободы. Но затем подал апелляцию на смягчение приговора. Срок заключения убийцы истек в 2019 году. О его дальнейшей судьбе ничего неизвестно.
Вместо эпилога
Со дня гибели Антона Пустовалова прошло 26 лет. К сожалению, он не стал последним ребенком, погибшим в Нижнетавдинском районе от рук собственного отца. В 2019 году приговор суда услышал другой детоубийца. Пьяный 21-летний мужчина пытался «успокоить» плачущего младенца ударами в голову и об пол, но не рассчитал силу: от полученных травм малыш умер. Мужчина был признан виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорен к трем годам и семи месяцам лишения свободы. На момент гибели его сыну не было и года.
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