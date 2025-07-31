На Камчатке произошло новое ощущаемое землетрясение

Жители Петропавловска-Камчатского утром 30 июля почувствовали подземные толчки силой до трех баллов. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук. По данным специалистов, магнитуда сейсмособытия составила 6,3, а эпицентр находился в 178 километрах от краевой столицы.
«Магнитуда сейсмособытия — 6,3, эпицентр — в 178 км от Петропавловска-Камчатского. Инструментальная интенсивность — до трех баллов», — уточнили в Геофизической службе РАН в беседе с ТАСС.
Утром того же дня у побережья Камчатки было зарегистрировано мощное землетрясение, ставшее самым сильным на полуострове с 1952 года. Власти региона сообщили, что его магнитуда достигла 8,8. В связи с этим на территории Камчатского края ввели режим повышенной готовности. Подземные толчки ощутили и жители Северо-Курильска, где после землетрясения наблюдалось цунами — волны достигали максимального заплеска около 200 метров. В этом районе проживают 2,4 тысячи человек, всех эвакуировали в безопасные места, где им предоставили чай и горячее питание.
Землетрясение также привело к образованию цунами в акватории Тихого океана. О возможной угрозе объявили власти Японии, Соединенных Штатов Америки и Филиппин. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
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