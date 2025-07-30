В поселке под Сургутом к 1 сентября откроется новая школа с бассейном

В поселке Белый Яр Сургутского района (ХМАО) введена в эксплуатацию новая школа, рассчитанная на 1100 учеников. В здании оборудованы бассейн, залы для занятий спортом и хореографией, современные студии. Об этом сообщается в telegram-канале «Стройкомплекс Югры».
«Просторные корпуса позволят перевести всех учеников на обучение в одну смену. Кроме новых учебных классов, лабораторий и библиотеки, дети поселка смогут посещать бассейн, спортзалы, классы хореографии. Оборудованы и помещения для внеклассных занятий», — сказано в сообщении.
Здание школы в микрорайоне Гидронамыв имеет четыре этажа и общую площадь почти 24 тысячи квадратных метров. Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды для детей разного возраста и с разными потребностями. В настоящее время завершаются организационные мероприятия по подготовке к началу учебного года, чтобы 1 сентября ученики могли начать занятия в новых условиях.
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