Пермь вошла в топ-20 рейтинга 100 застраиваемых городов РФ

Пермь заняла 13 место в рейтинге российских городов по объему текущего строительства многоквартирных домов по данным на 1 июля 2025 года. Об этом сообщает портал ЕРЗ.РФ, опубликовавший ТОП-100 населенных пунктов страны по темпам жилищного строительства.
«В Перми ведется строительство 1,5 млн квадратных метров жилой площади, что составляет 1,25% от общего объема возведения многоквартирных домов по России. За первое полугодие 2025 года объем строительства в городе снизился на 156,7 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении ЕРЗ.РФ.
Согласно опубликованным данным, лидирует в рейтинге Москва, где строится 15 млн квадратных метров жилья. Второе место занимает Санкт-Петербург со строительством 5,13 млн квадратных метров (4,2% от общероссийского объема), на третьей позиции находится Екатеринбург с показателем 5,11 млн квадратных метров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!