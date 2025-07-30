30 июля 2025

Пермь вошла в топ-20 рейтинга 100 застраиваемых городов РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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За шесть месяцев столица Прикамья опустилась на одну строчку
За шесть месяцев столица Прикамья опустилась на одну строчку Фото:

Пермь заняла 13 место в рейтинге российских городов по объему текущего строительства многоквартирных домов по данным на 1 июля 2025 года. Об этом сообщает портал ЕРЗ.РФ, опубликовавший ТОП-100 населенных пунктов страны по темпам жилищного строительства.

«В Перми ведется строительство 1,5 млн квадратных метров жилой площади, что составляет 1,25% от общего объема возведения многоквартирных домов по России. За первое полугодие 2025 года объем строительства в городе снизился на 156,7 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении ЕРЗ.РФ.

Согласно опубликованным данным, лидирует в рейтинге Москва, где строится 15 млн квадратных метров жилья. Второе место занимает Санкт-Петербург со строительством 5,13 млн квадратных метров (4,2% от общероссийского объема), на третьей позиции находится Екатеринбург с показателем 5,11 млн квадратных метров.

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Пермь заняла 13 место в рейтинге российских городов по объему текущего строительства многоквартирных домов по данным на 1 июля 2025 года. Об этом сообщает портал ЕРЗ.РФ, опубликовавший ТОП-100 населенных пунктов страны по темпам жилищного строительства. «В Перми ведется строительство 1,5 млн квадратных метров жилой площади, что составляет 1,25% от общего объема возведения многоквартирных домов по России. За первое полугодие 2025 года объем строительства в городе снизился на 156,7 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении ЕРЗ.РФ. Согласно опубликованным данным, лидирует в рейтинге Москва, где строится 15 млн квадратных метров жилья. Второе место занимает Санкт-Петербург со строительством 5,13 млн квадратных метров (4,2% от общероссийского объема), на третьей позиции находится Екатеринбург с показателем 5,11 млн квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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