30 июля 2025

Появилось видео, как легковушку разорвало в аварии в центре Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГАИ ведут проверку по факту аварии
Сотрудники ГАИ ведут проверку по факту аварии Фото:

Появились кадры страшной аварии в Екатеринбурге на пересечении улиц Малышева — Сакко и Ванцетти, в результате которой одну из машин разорвало на две части. Видео делится неофициальный telegram-канал мэрии.

Судя по кадрам, водитель белого Lexus на огромной скорости пролетел на красный сигнал светофора и врезался в иномарку, проезжавшую на зеленый. От мощного удара детали машин разлетелись по всему перекрестку.

Авария случилась вечером 30 июля. По факту происшествия сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку.

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Появились кадры страшной аварии в Екатеринбурге на пересечении улиц Малышева — Сакко и Ванцетти, в результате которой одну из машин разорвало на две части. Видео делится неофициальный telegram-канал мэрии. Судя по кадрам, водитель белого Lexus на огромной скорости пролетел на красный сигнал светофора и врезался в иномарку, проезжавшую на зеленый. От мощного удара детали машин разлетелись по всему перекрестку. Авария случилась вечером 30 июля. По факту происшествия сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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