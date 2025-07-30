Появилось видео, как легковушку разорвало в аварии в центре Екатеринбурга

Сотрудники ГАИ ведут проверку по факту аварии
Появились кадры страшной аварии в Екатеринбурге на пересечении улиц Малышева — Сакко и Ванцетти, в результате которой одну из машин разорвало на две части. Видео делится неофициальный telegram-канал мэрии.
Судя по кадрам, водитель белого Lexus на огромной скорости пролетел на красный сигнал светофора и врезался в иномарку, проезжавшую на зеленый. От мощного удара детали машин разлетелись по всему перекрестку.
Авария случилась вечером 30 июля. По факту происшествия сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку.
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