30 июля 2025

В ХМАО вынесли приговор бывшему мэру

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывшую главу поселка приговорили к трем годам условно
Бывшую главу поселка приговорили к трем годам условно Фото:

Бывшую главу городского поселения Белый Яр Елену Никифорову (Сургутский район) приговорили к трем годам условного срока. Мэра признали виновной в превышении должностных полномочий.

«Занимая должность главы городского поселения, неправомерно выделила муниципальное жилье для служебного найма гражданам, не имевшим прав на улучшение жилищных условий», — говорится на сайте окружной прокуратуры. Речь идет про 2019-2020 года.

Подсудимая также своевременно не признала многоквартирный дом аварийным. Поэтому гражданам пришлось жить в опасных условиях.

«Наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать должности представителя власти сроком на 2 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил», — уточнили в прокуратуре.

Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура подала апелляцию, не согласившись с приговором Никифоровой. Тогда речь шла про один год и семь месяцев лишения свободы за превышение должностных полномочий и халатность.

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Бывшую главу городского поселения Белый Яр Елену Никифорову (Сургутский район) приговорили к трем годам условного срока. Мэра признали виновной в превышении должностных полномочий. «Занимая должность главы городского поселения, неправомерно выделила муниципальное жилье для служебного найма гражданам, не имевшим прав на улучшение жилищных условий», — говорится на сайте окружной прокуратуры. Речь идет про 2019-2020 года. Подсудимая также своевременно не признала многоквартирный дом аварийным. Поэтому гражданам пришлось жить в опасных условиях. «Наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать должности представителя власти сроком на 2 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил», — уточнили в прокуратуре. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура подала апелляцию, не согласившись с приговором Никифоровой. Тогда речь шла про один год и семь месяцев лишения свободы за превышение должностных полномочий и халатность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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