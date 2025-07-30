В ХМАО вынесли приговор бывшему мэру

Бывшую главу городского поселения Белый Яр Елену Никифорову (Сургутский район) приговорили к трем годам условного срока. Мэра признали виновной в превышении должностных полномочий.
«Занимая должность главы городского поселения, неправомерно выделила муниципальное жилье для служебного найма гражданам, не имевшим прав на улучшение жилищных условий», — говорится на сайте окружной прокуратуры. Речь идет про 2019-2020 года.
Подсудимая также своевременно не признала многоквартирный дом аварийным. Поэтому гражданам пришлось жить в опасных условиях.
«Наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать должности представителя власти сроком на 2 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил», — уточнили в прокуратуре.
Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура подала апелляцию, не согласившись с приговором Никифоровой. Тогда речь шла про один год и семь месяцев лишения свободы за превышение должностных полномочий и халатность.
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