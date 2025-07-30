Шести иностранцам отказали в проживании в Челябинской области

В Челябинской области из семи заявок на проживание в России согласовали только одну. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
«В Управлении по вопросам миграции состоялось очередное заседание комиссии по распределению квоты иностранным гражданам. Комиссией рассмотрено семь заявок-анкет о выделении квоты от иностранных граждан и лиц без гражданства, выделена одна квота», — сообщили в пресс-службе главка.
Челябинской области на 2025 год установлена квота на выдачу иностранным гражданам 25 разрешений на временное проживание в Российской Федерации. С начала года комиссией рассмотрено 97 заявок-анкет, выделено девять квот. Потенциально регион может в этом году удовлетворить 16 таких заявок.
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