30 июля 2025

Шести иностранцам отказали в проживании в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Шестерым мигрантам не удалось получить разрешение на проживание в РФ
Шестерым мигрантам не удалось получить разрешение на проживание в РФ Фото:

В Челябинской области из семи заявок на проживание в России согласовали только одну. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«В Управлении по вопросам миграции состоялось очередное заседание комиссии по распределению квоты иностранным гражданам. Комиссией рассмотрено семь заявок-анкет о выделении квоты от иностранных граждан и лиц без гражданства, выделена одна квота», — сообщили в пресс-службе главка.

Челябинской области на 2025 год установлена квота на выдачу иностранным гражданам 25 разрешений на временное проживание в Российской Федерации. С начала года комиссией рассмотрено 97 заявок-анкет, выделено девять квот. Потенциально регион может в этом году удовлетворить 16 таких заявок.

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В Челябинской области из семи заявок на проживание в России согласовали только одну. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. «В Управлении по вопросам миграции состоялось очередное заседание комиссии по распределению квоты иностранным гражданам. Комиссией рассмотрено семь заявок-анкет о выделении квоты от иностранных граждан и лиц без гражданства, выделена одна квота», — сообщили в пресс-службе главка. Челябинской области на 2025 год установлена квота на выдачу иностранным гражданам 25 разрешений на временное проживание в Российской Федерации. С начала года комиссией рассмотрено 97 заявок-анкет, выделено девять квот. Потенциально регион может в этом году удовлетворить 16 таких заявок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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