Стала известна цена квадратного метра в новостройках Перми

В июле в Перми цена квадратного метра в новостройках составила 163 тысячи рублей, что на 0,9% выше, чем месяцем ранее. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость».
«В июле 2025 года в Перми медианная цена квадратного метра в новостройках составила 163 тысячи рублей, что на 0,9% выше, чем месяцем ранее. Объем доступных предложений в этом сегменте снизился на 4,7%», — сообщили аналитики.
Пермь показывает умеренный рост цен при снижении объема предложений. Это может быть связано с началом цикла снижения ставок Банком России. Поэтому в ближайшие месяцы возможен частичный переток денег с депозитов на рынок недвижимости.
Ранее URA.RU сообщало, что В Перми стали быстрее продаваться квартиры на вторичном рынке. Срок показа объявлений о продаже квартир в Перми составил 75 дней.
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