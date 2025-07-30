30 июля 2025

Стала известна цена квадратного метра в новостройках Перми

Цена квадратного метра в новостройках Перми достигла 163 тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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За месяц стоимость квартир поднялась на 0,9%
За месяц стоимость квартир поднялась на 0,9% Фото:

В июле в Перми цена квадратного метра в новостройках составила 163 тысячи рублей, что на 0,9% выше, чем месяцем ранее. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость».

«В июле 2025 года в Перми медианная цена квадратного метра в новостройках составила 163 тысячи рублей, что на 0,9% выше, чем месяцем ранее. Объем доступных предложений в этом сегменте снизился на 4,7%», — сообщили аналитики.

Пермь показывает умеренный рост цен при снижении объема предложений. Это может быть связано с началом цикла снижения ставок Банком России. Поэтому в ближайшие месяцы возможен частичный переток денег с депозитов на рынок недвижимости.

Ранее URA.RU сообщало, что В Перми стали быстрее продаваться квартиры на вторичном рынке. Срок показа объявлений о продаже квартир в Перми составил 75 дней.

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В июле в Перми цена квадратного метра в новостройках составила 163 тысячи рублей, что на 0,9% выше, чем месяцем ранее. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость». «В июле 2025 года в Перми медианная цена квадратного метра в новостройках составила 163 тысячи рублей, что на 0,9% выше, чем месяцем ранее. Объем доступных предложений в этом сегменте снизился на 4,7%», — сообщили аналитики. Пермь показывает умеренный рост цен при снижении объема предложений. Это может быть связано с началом цикла снижения ставок Банком России. Поэтому в ближайшие месяцы возможен частичный переток денег с депозитов на рынок недвижимости. Ранее URA.RU сообщало, что В Перми стали быстрее продаваться квартиры на вторичном рынке. Срок показа объявлений о продаже квартир в Перми составил 75 дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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