30 июля 2025

«Красивая как на море»: глава Челябинска Лошкин оценил новую набережную в Чурилово. Фото, видео

Глава Челябинска Лошкин посетил новую набережную в Чурилово
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Лошкин назвал новую набережную в Челябинске красивой и дорогой
Лошкин назвал новую набережную в Челябинске красивой и дорогой Фото:

Глава Челябинска Алексей Лошкин оценил благоустройство новой набережной в микрорайоне Чурилово на берегу Первого озера. Новый челябинский объект Лошкин сравнил с набережной на море, передает корреспондент URA.RU.

«Набережная как на море — красивая, дорогая. Я следил за этим районом, эта набережная очень важна для жителей», — сообщил Лошкин во время посещения объекта в Чурилово, передает корреспондент URA.RU с места события.

Работы по благоустройству выполнялись в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Второй этап благоустройства около дома №73 по улице 2-ая Эльтонская выполняла подрядная организация ООО «Энергострой». Сумма контракта составила 65,5 миллионов рублей. На сегодняшний день работы полностью завершены.

На объекте укреплена береговая линия, установлены ограждения, есть спуски к воде. Сделано дополнительное освещение вдоль береговой линии и тротуар. Организовано место для парковки.

Кроме того, нанесена разметка. Проведено озеленение. Есть пандусы, детская и спортивная площадки со специальным покрытием.

Работы по строительству еще одной набережной в Чурилово начались в 2024 году. Место выбрали сами жители в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

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Глава Челябинска Алексей Лошкин оценил благоустройство новой набережной в микрорайоне Чурилово на берегу Первого озера. Новый челябинский объект Лошкин сравнил с набережной на море, передает корреспондент URA.RU. «Набережная как на море — красивая, дорогая. Я следил за этим районом, эта набережная очень важна для жителей», — сообщил Лошкин во время посещения объекта в Чурилово, передает корреспондент URA.RU с места события. Работы по благоустройству выполнялись в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Второй этап благоустройства около дома №73 по улице 2-ая Эльтонская выполняла подрядная организация ООО «Энергострой». Сумма контракта составила 65,5 миллионов рублей. На сегодняшний день работы полностью завершены. На объекте укреплена береговая линия, установлены ограждения, есть спуски к воде. Сделано дополнительное освещение вдоль береговой линии и тротуар. Организовано место для парковки. Кроме того, нанесена разметка. Проведено озеленение. Есть пандусы, детская и спортивная площадки со специальным покрытием. Работы по строительству еще одной набережной в Чурилово начались в 2024 году. Место выбрали сами жители в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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