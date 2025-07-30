Глава Челябинска Алексей Лошкин оценил благоустройство новой набережной в микрорайоне Чурилово на берегу Первого озера. Новый челябинский объект Лошкин сравнил с набережной на море, передает корреспондент URA.RU.
«Набережная как на море — красивая, дорогая. Я следил за этим районом, эта набережная очень важна для жителей», — сообщил Лошкин во время посещения объекта в Чурилово, передает корреспондент URA.RU с места события.
Работы по благоустройству выполнялись в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Второй этап благоустройства около дома №73 по улице 2-ая Эльтонская выполняла подрядная организация ООО «Энергострой». Сумма контракта составила 65,5 миллионов рублей. На сегодняшний день работы полностью завершены.
На объекте укреплена береговая линия, установлены ограждения, есть спуски к воде. Сделано дополнительное освещение вдоль береговой линии и тротуар. Организовано место для парковки.
Кроме того, нанесена разметка. Проведено озеленение. Есть пандусы, детская и спортивная площадки со специальным покрытием.
Работы по строительству еще одной набережной в Чурилово начались в 2024 году. Место выбрали сами жители в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
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