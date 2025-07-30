Будущих олимпийских чемпионов в Пермском крае кормили опасной едой на сборах

По инициативе прокуратуры временно приостановлена деятельность ИП, предоставлявшего услуги питания несовершеннолетним спортсменам в Кунгуре (Пермский край). Питание во время спортивных сборов детям организовали с нарушением санитарных норм.
«Речь идет о воспитанниках спортивной школы олимпийского резерва „Орленок“. В ходе совместной проверки с Роспотребнадзором были выявлены факты несоблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при обеспечении горячим питанием несовершеннолетних. В связи с этим в адрес предпринимателя было внесено соответствующее представление об устранении выявленных нарушений», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.
По инициативе прокуратуры судом также принято решение о временном прекращении деятельности данного предпринимателя на три месяца. Исполнение мероприятий по устранению нарушений находится на контроле городской прокуратуры.
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