30 июля 2025

Будущих олимпийских чемпионов в Пермском крае кормили опасной едой на сборах

Пермская прокуратура приостановила работу ИП, который кормил юных спортсменов
© Служба новостей «URA.RU»
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Деятельность предпринимателя приостановили на три месяца
Деятельность предпринимателя приостановили на три месяца Фото:

По инициативе прокуратуры временно приостановлена деятельность ИП, предоставлявшего услуги питания несовершеннолетним спортсменам в Кунгуре (Пермский край). Питание во время спортивных сборов детям организовали с нарушением санитарных норм.

«Речь идет о воспитанниках спортивной школы олимпийского резерва „Орленок“. В ходе совместной проверки с Роспотребнадзором были выявлены факты несоблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при обеспечении горячим питанием несовершеннолетних. В связи с этим в адрес предпринимателя было внесено соответствующее представление об устранении выявленных нарушений», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале. 

По инициативе прокуратуры судом также принято решение о временном прекращении деятельности данного предпринимателя на три месяца. Исполнение мероприятий по устранению нарушений находится на контроле городской прокуратуры.

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По инициативе прокуратуры временно приостановлена деятельность ИП, предоставлявшего услуги питания несовершеннолетним спортсменам в Кунгуре (Пермский край). Питание во время спортивных сборов детям организовали с нарушением санитарных норм. «Речь идет о воспитанниках спортивной школы олимпийского резерва „Орленок“. В ходе совместной проверки с Роспотребнадзором были выявлены факты несоблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при обеспечении горячим питанием несовершеннолетних. В связи с этим в адрес предпринимателя было внесено соответствующее представление об устранении выявленных нарушений», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.  По инициативе прокуратуры судом также принято решение о временном прекращении деятельности данного предпринимателя на три месяца. Исполнение мероприятий по устранению нарушений находится на контроле городской прокуратуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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