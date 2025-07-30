С сентября в Пермском крае врачей смогут замещать фельдшеры

С 1 сентября 2025 года в России вступит в силу приказ Министерства здравоохранения, устанавливающий порядок выполнения врачебных обязанностей медицинскими работниками среднего звена. Согласно новому нормативному акту, фельдшерам и акушеркам будет разрешено временно исполнять функции терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов в случаях нехватки врачей. Эти изменения будут внедрены и на территории Пермского края.
«При этом дополнительного распоряжения регионального уровня об использовании среднего медперсонала вместо врачей не потребуется. Дефицит медицинских кадров наблюдается не только в Пермском крае, но и по всей стране. Одна из причин — ранее профессия медика не пользовалась популярностью среди абитуриентов. В настоящее время в Прикамье особое внимание уделяется вопросам кадровой политики. В частности, предпринимаются меры по привлечению, закреплению и поддержке специалистов», — сообщает портал 59.RU со ссылкой на Министерство здравоохранения Пермского края.
Как отметила член комитета Государственной думы по охране здоровья Вероника Власова, данная мера затронет исключительно первичное звено системы здравоохранения. Передача врачебных полномочий среднему медицинскому персоналу будет осуществляться только по решению главного врача медицинского учреждения. Предполагается, что подобное нововведение, прежде всего, призвано облегчить ситуацию в небольших населенных пунктах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!