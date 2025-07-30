В Екатеринбурге объявили в розыск семилетнюю Алину Максимкину, которая ушла из дома и не вернулась. Последний раз ребенка видели 30 июля. На ее поиски вышли силовики, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России.
«Полиция Екатеринбурга разыскивает несовершеннолетнюю Максимкину Алину Джумахоновну. Она ушла из дома в Чкаловском районе и до настоящего времени не вернулась», — пояснили в ведомстве.
Девочка была одета в спортивный костюм горчичного цвета, розово-бежевые кроссовки и серебристую кепку со стразами. Ростом пропавшая 145 сантиметров, карие глаза, темно-русые кудрявые волосы.
Поисками занимается личный состав екатеринбургской полиции. Сообщить информацию о ребенке можно в отдел полиции №13 по телефону 356-42-13 или 02.
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