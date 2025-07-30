30 июля 2025

В Екатеринбурге не могут найти загадочно пропавшую семилетнюю девочку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка ушла из дома и не вернулась (архивное фото)
Девочка ушла из дома и не вернулась (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге объявили в розыск семилетнюю Алину Максимкину, которая ушла из дома и не вернулась. Последний раз ребенка видели 30 июля. На ее поиски вышли силовики, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России.

«Полиция Екатеринбурга разыскивает несовершеннолетнюю Максимкину Алину Джумахоновну. Она ушла из дома в Чкаловском районе и до настоящего времени не вернулась», — пояснили в ведомстве.

Девочка была одета в спортивный костюм горчичного цвета, розово-бежевые кроссовки и серебристую кепку со стразами. Ростом пропавшая 145 сантиметров, карие глаза, темно-русые кудрявые волосы.

Поисками занимается личный состав екатеринбургской полиции. Сообщить информацию о ребенке можно в отдел полиции №13 по телефону 356-42-13 или 02.

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В Екатеринбурге объявили в розыск семилетнюю Алину Максимкину, которая ушла из дома и не вернулась. Последний раз ребенка видели 30 июля. На ее поиски вышли силовики, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России. «Полиция Екатеринбурга разыскивает несовершеннолетнюю Максимкину Алину Джумахоновну. Она ушла из дома в Чкаловском районе и до настоящего времени не вернулась», — пояснили в ведомстве. Девочка была одета в спортивный костюм горчичного цвета, розово-бежевые кроссовки и серебристую кепку со стразами. Ростом пропавшая 145 сантиметров, карие глаза, темно-русые кудрявые волосы. Поисками занимается личный состав екатеринбургской полиции. Сообщить информацию о ребенке можно в отдел полиции №13 по телефону 356-42-13 или 02.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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