30 июля 2025

В Екатеринбурге нашли загадочно пропавшую девочку

© Служба новостей «URA.RU»
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На поиски девочки отправились полицейские и волонтеры
На поиски девочки отправились полицейские и волонтеры Фото:

В Екатеринбурге нашли семилетнюю Алину М., которая ушла из дома и не вернулась 30 июля. Об этом сообщил поисковый отряд «Прорыв» в соцсетях.

«Найдена, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поиске», — написали волонтеры в своей группе в соцсети «ВКонтакте». По данным telegram-канала «Злой Екатеринбург», ее нашли в жилом районе Химмаш.

К поискам девочки привлекли сотрудников полиции. Ее начали искать на утро 31 июля.

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В Екатеринбурге нашли семилетнюю Алину М., которая ушла из дома и не вернулась 30 июля. Об этом сообщил поисковый отряд «Прорыв» в соцсетях. «Найдена, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поиске», — написали волонтеры в своей группе в соцсети «ВКонтакте». По данным telegram-канала «Злой Екатеринбург», ее нашли в жилом районе Химмаш. К поискам девочки привлекли сотрудников полиции. Ее начали искать на утро 31 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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