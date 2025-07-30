В Екатеринбурге нашли загадочно пропавшую девочку

На поиски девочки отправились полицейские и волонтеры
В Екатеринбурге нашли семилетнюю Алину М., которая ушла из дома и не вернулась 30 июля. Об этом сообщил поисковый отряд «Прорыв» в соцсетях.
«Найдена, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поиске», — написали волонтеры в своей группе в соцсети «ВКонтакте». По данным telegram-канала «Злой Екатеринбург», ее нашли в жилом районе Химмаш.
К поискам девочки привлекли сотрудников полиции. Ее начали искать на утро 31 июля.
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