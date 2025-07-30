В Челябинске осудили экс-замминистра и бизнесмена, сорвавших олимпийскую стройку

Курчатовский райсуд Челябинска 31 июля вынес приговор в отношении задержанных ФСБ бывшего замминистра строительства региона Татьяны Антоновой и бизнесмена Михаила Азаматова, сорвавших строительство биатлонного стадиона в Златоусте и центра по шорт-треку в Челябинске. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, Антоновой назначили 8,5 лет колонии общего режима, Азаматову — шесть лет общего режима.
«Антонову Татьяну Николаевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 6 ст. 290, частью 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет шесть месяцев в колонии общего режима. Назначить штраф в размере 4 миллиона 400 тысяч рублей. Лишить права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий на государственной и муниципальной службе на срок пять лет», — зачитала приговор судья Татьяна Власийчук.
Азаматову назначили лишение свободы сроком на шесть лет и штраф в размере одного миллиона рублей. Для Азаматова приговор стал вторым. Ранее он получил четыре года колонии по другому уголовному делу.
Также суд солидарно взыскал с Азаматова и Антоновой ущерб, нанесенный региональному минстрою. Сумма ущерба составила 15 млн 86 тысяч рублей.
Вместе с Антоновой и Азаматовым по делу проходил бывший глава ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексей Абаимов. Он не дождался приговора и ушел на СВО.
На фигурантов вышли в 2020 году. Задержанный сотрудниками УФСБ по региону Азаматов сдал подельников. Было установлено, что они получали откаты от бизнесмена за покровительство и помощь при заключении контрактов.
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