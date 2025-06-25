25 июня 2025

Сорвавших олимпийскую стройку челябинских экс-замминистра и бизнесмена просят отправить в колонию

Для фигурантов уголовного дела в челябинском минстрое запросили реальные сроки
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокурор запросил отправить в колонию Татьяну Антонову и Михаила Азаматова
Прокурор запросил отправить в колонию Татьяну Антонову и Михаила Азаматова Фото:

Прокурор попросил назначить реальный срок в колонии фигурантам уголовных дел в челябинском минстрое: бывшему замминистра Татьяне Антоновой и бизнесмену Михаилу Азаматову. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

«Обвинение ориентировало суд на назначение обвиняемым наказаний, связанных с реальным лишением свободы», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Для Антоновой прокурор запросил 11 лет колонии общего режима, для Азаматова, который уже отбывает наказание по другому делу, — девять лет колонии.

В качестве дополнительного наказания прокурор просил назначить Антоновой штраф в размере 22 млн рублей и на пять лет лишить ее права работать в органах власти. Азаматову помимо срока в колонии запросили штраф в 1 млн рублей.

По этому же делу проходит экс-директор ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексей Абаимов. Он ушел на фронт, не дождавшись приговора. Дело в его отношении приостановлено.

Антонова, Азаматов и Абаимов попали под следствие в 2020 году. Первым в феврале задержали коммерсанта. С него началась зачистка в министерстве. Чиновников и бизнесмена обвинили в преступном сговоре. Предварительно, коммерсант платил чиновникам. За это они помогали его компании с контрактами на строительство биатлонного центра в Златоусте и олимпийского центра шорт-трека в Челябинске. Но строительство было сорвано, а ответственные погрязли в ворохе уголовных дел.

Сейчас Азаматов отбывает 4-летний срок по делу о махинациях при строительстве биатлонного центра в Златоусте. Пять раз он пытался выйти по УДО. Но суды пока отказывают ему в прошении.

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Прокурор попросил назначить реальный срок в колонии фигурантам уголовных дел в челябинском минстрое: бывшему замминистра Татьяне Антоновой и бизнесмену Михаилу Азаматову. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры области. «Обвинение ориентировало суд на назначение обвиняемым наказаний, связанных с реальным лишением свободы», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Для Антоновой прокурор запросил 11 лет колонии общего режима, для Азаматова, который уже отбывает наказание по другому делу, — девять лет колонии. В качестве дополнительного наказания прокурор просил назначить Антоновой штраф в размере 22 млн рублей и на пять лет лишить ее права работать в органах власти. Азаматову помимо срока в колонии запросили штраф в 1 млн рублей. По этому же делу проходит экс-директор ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексей Абаимов. Он ушел на фронт, не дождавшись приговора. Дело в его отношении приостановлено. Антонова, Азаматов и Абаимов попали под следствие в 2020 году. Первым в феврале задержали коммерсанта. С него началась зачистка в министерстве. Чиновников и бизнесмена обвинили в преступном сговоре. Предварительно, коммерсант платил чиновникам. За это они помогали его компании с контрактами на строительство биатлонного центра в Златоусте и олимпийского центра шорт-трека в Челябинске. Но строительство было сорвано, а ответственные погрязли в ворохе уголовных дел. Сейчас Азаматов отбывает 4-летний срок по делу о махинациях при строительстве биатлонного центра в Златоусте. Пять раз он пытался выйти по УДО. Но суды пока отказывают ему в прошении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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