ПВО за десять минут сбили несколько дронов в Белгородской области

Утром дежурными средствами ПВО были сбиты три украинских беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«С 8.30 мск до 8.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале.
Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 32 беспилотных устройства ВСУ. Над Волгоградской областью было сбито 11 беспилотных летательных аппаратов, над Республикой Крым — 7 дронов. В Воронежской области нейтрализовали пять беспилотников, аналогичное количество было уничтожено в Белгородской области. По два БПЛА были ликвидированы в воздушном пространстве Тамбовской и Ростовской областей.
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