ВСУ пустили на Россию 32 беспилотника

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За ночь Россию атаковали 32 беспилотника
За ночь Россию атаковали 32 беспилотника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны сбили 32 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«11 — над территорией Волгоградской области. Семь — над территорией Республики Крым», — сказано в сообщении. Кроме того, пять беспилотников было уничтожено над территорией Воронежской области, пять — над территорией Белгородской области и по два БПЛА над территориями Тамбовской, Ростовской областей. 

В последнее время отмечается увеличение активности украинских сил в использовании беспилотных летательных аппаратов. За период с 29 по 30 июля средствами противовоздушной обороны были уничтожены 133 украинских беспилотника.

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За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны сбили 32 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «11 — над территорией Волгоградской области. Семь — над территорией Республики Крым», — сказано в сообщении. Кроме того, пять беспилотников было уничтожено над территорией Воронежской области, пять — над территорией Белгородской области и по два БПЛА над территориями Тамбовской, Ростовской областей.  В последнее время отмечается увеличение активности украинских сил в использовании беспилотных летательных аппаратов. За период с 29 по 30 июля средствами противовоздушной обороны были уничтожены 133 украинских беспилотника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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