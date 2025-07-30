30 июля 2025

«Прогулочная зона вместо стоянки»: в Челябинске продолжается благоустройство возле жилых домов. Фото, видео

В Челябинске продолжается благоустройство возле жилых домов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Лошкин во время рабочего визита в Тракторозаводской район
Лошкин во время рабочего визита в Тракторозаводской район Фото:

В Тракторозаводском районе Челябинска около дома №10 по улице Первой Пятилетки вместо автостоянки появилась новая прогулочная зона. Работы проводились в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», и их результаты оценил глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.

«Одно из направлений, которое администрация города взяла на вооружение, — это планомерная поступательная работа с незаконными стоянками, которые еще есть на территории города. Чтобы предотвратить их появление вновь, мы, демонтируя стоянки, переходим к благоустройству территории в виде вот таких придомовых скверов», — сообщил Лошкин во время выезда, передает корреспондент URA.RU.

Благоустройство территории вблизи жилого дома № 10 по улице Первой Пятилетки проводилось в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сумма контракта — 5,9 миллиона рублей. На месте бывшей незаконной парковки уложена тротуарная плитка, смонтировано освещение, в том числе гирлянда. Сделаны скамейки, урны и качели, проведено озеленение.

Лошкин во время выезда в Тракторозаводской район посетил двор жилого дома №26а по улице Зальцмана, также благоустроенный этим летом. «В этом году мы благоустроили девять дворовых территорий и три территории общественного пространства», — сообщила глава Тракторозаводского района Татьяна Букреева.

Благоустройство дворов, в том числе около домов № 26, 26а, 28, 30 на улице Зальцмана, № 42 на 1-й Эльтонской, проводилось в рамках программы «Инициативное бюджетирование». Стоимость работ — 13 миллионов рублей.

На объектах сделан ремонт дворовых проездов и тротуаров. Оборудованы дорожки, детские и спортивные площадки, установлены скамейки и урны.

Лошкин ранее сравнил новую набережную в Чурилово с набережной на море. Работы на объекте также полностью завершены — укреплена береговая линия, установлены ограждения, есть спуски к воде, проведено благоустройство.

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В Тракторозаводском районе Челябинска около дома №10 по улице Первой Пятилетки вместо автостоянки появилась новая прогулочная зона. Работы проводились в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», и их результаты оценил глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU. «Одно из направлений, которое администрация города взяла на вооружение, — это планомерная поступательная работа с незаконными стоянками, которые еще есть на территории города. Чтобы предотвратить их появление вновь, мы, демонтируя стоянки, переходим к благоустройству территории в виде вот таких придомовых скверов», — сообщил Лошкин во время выезда, передает корреспондент URA.RU. Благоустройство территории вблизи жилого дома № 10 по улице Первой Пятилетки проводилось в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сумма контракта — 5,9 миллиона рублей. На месте бывшей незаконной парковки уложена тротуарная плитка, смонтировано освещение, в том числе гирлянда. Сделаны скамейки, урны и качели, проведено озеленение. Лошкин во время выезда в Тракторозаводской район посетил двор жилого дома №26а по улице Зальцмана, также благоустроенный этим летом. «В этом году мы благоустроили девять дворовых территорий и три территории общественного пространства», — сообщила глава Тракторозаводского района Татьяна Букреева. Благоустройство дворов, в том числе около домов № 26, 26а, 28, 30 на улице Зальцмана, № 42 на 1-й Эльтонской, проводилось в рамках программы «Инициативное бюджетирование». Стоимость работ — 13 миллионов рублей. На объектах сделан ремонт дворовых проездов и тротуаров. Оборудованы дорожки, детские и спортивные площадки, установлены скамейки и урны. Лошкин ранее сравнил новую набережную в Чурилово с набережной на море. Работы на объекте также полностью завершены — укреплена береговая линия, установлены ограждения, есть спуски к воде, проведено благоустройство.
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