ВСУ атаковали завод в Пензе, а Волгоградской области жители остались без газа: карта ударов на 31 июля

На одном из промышленных предприятий в Пензе произошло возгорание, вызванное атакой БПЛА. Местные жители отмечают, что ранее подобные инциденты на данном объекте не фиксировались — это первый случай, когда дроны достигли территории предприятия. Удар по объекту подтвердил и глава региона Олег Мельниченко.
Под удар беспилотников попали и другие регионы — Волгоградская, Воронежская, Ростовская области. Также дроны сбили над Крымом. Всего за ночь уничтожено 32 беспилотника. Интерактивная карта атак БПЛА — в материале URA.RU.
Пожар на предприятии в Пензенской области
В результате атаки беспилотников на Пензу на одном из местных промышленных предприятий возник пожар. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные расчеты. Жители города также отмечают, что в населенном пункте была включена сирена оповещения.
По сообщениям местных жителей, в Заводском районе города был зафиксирован звук взрыва, после которого на территории одного из предприятий вспыхнул пожар. Над районом поднимался плотный слой дыма. Сколько беспилотников сбили над регионом — пока нет информации.
В Волгоградской области жители остались без газа
Системы противовоздушной обороны России успешно предотвратили масштабную атаку беспилотников. По официальным данным, удалось ликвидировать 11 дронов. В результате происшествия в Котельниковском районе произошло нарушение газоснабжения, что затронуло почти 70 частных домовладений. Также местные говорили об атаке на местную ж/д станцию, официально это не подтверждено. Подробности о ситуации в Волгоградской области после атаки украинских БПЛА — в материале URA.RU.
Крым
Над территорией региона уничтожено семь беспилотников. Никто не пострадал, ничто не разрушено.
Воронежская область
Ликвидировано пять БПЛА. Глава региона Александр Гусев сообщил, что никто не пострадал, ничто не разрушено.
Белгородская область
Над регионом сбили пять беспилотников. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадал мирный житель. Он доставлен в больницу. Также повреждены коммерческое здание и частный дом.
Спустя время Гладков сообщил, что под удар попала легковушка. Медики сейчас борются за жизнь водителя.
Ростовская область
Над регионом уничтожили два дрона. Из-за падения обломков в одном из районов загорелась лесопосадка. Также пожар начался в районе поселка Каменка и у хутора Семичный. Пожарные потушили возгорание.
Тамбовская область
Над регионом уничтожили два беспилотника. Информации о повреждениях нет.
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