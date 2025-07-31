Жители Волгоградской области лишились газа: что происходит в регионе после массированной атаки дронов

Силы ПВО России сбили 11 дронов ВСУ над Волгоградской областью
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Украина выпустила 11 беспилотников на Волгоградскую область
Украина выпустила 11 беспилотников на Волгоградскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ночью российские силы ПВО успешно отразили масштабную атаку украинских беспилотников на Волгоградскую область. В общей сложности уничтожено 11 дронов. В результате ударов в Котельниковском районе было нарушено газоснабжение почти 70 частных домов. Что происходит в Волгоградской области после атаки украинских БПЛА — в материале URA.RU. 

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Какие регионы пострадали

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что целями ВСУ стали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры области. Пострадавших в результате атак нет.

В Суровикинском районе возникли возгорания сухой травы, которые оперативно тушатся. В Котельниковском районе нарушено газоснабжение около 65 частных домов, специалисты устраняют последствия. Для удаления обломков БПЛА на железнодорожных путях у станции Тингута временно ограничено движение поездов, работают саперы. Повреждений железнодорожных путей нет.

Ограничения аэропорта

Аэропорт Волгограда возобновил работу после временного ограничения, введенного с 00:01 до 6:33 по мск для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Несмотря на снятие ограничений, четыре рейча задерживаются: вылет в Анталью (U6 1849) перенесен с 01:50 на 07:50, а рейсы в Москву (FV 6422, SU 1185, SU 1181) также отправятся позже запланированного времени.

Что говорят очевидцы

По свидетельствам очевидцев, в небе над пригородами Волгограда были замечены яркие вспышки, а также слышались звуки взрывов. Местные жители также отмечают перебои в работе мобильного интернета.

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Ночью российские силы ПВО успешно отразили масштабную атаку украинских беспилотников на Волгоградскую область. В общей сложности уничтожено 11 дронов. В результате ударов в Котельниковском районе было нарушено газоснабжение почти 70 частных домов. Что происходит в Волгоградской области после атаки украинских БПЛА — в материале URA.RU.  Какие регионы пострадали Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что целями ВСУ стали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры области. Пострадавших в результате атак нет. В Суровикинском районе возникли возгорания сухой травы, которые оперативно тушатся. В Котельниковском районе нарушено газоснабжение около 65 частных домов, специалисты устраняют последствия. Для удаления обломков БПЛА на железнодорожных путях у станции Тингута временно ограничено движение поездов, работают саперы. Повреждений железнодорожных путей нет. Ограничения аэропорта Аэропорт Волгограда возобновил работу после временного ограничения, введенного с 00:01 до 6:33 по мск для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Несмотря на снятие ограничений, четыре рейча задерживаются: вылет в Анталью (U6 1849) перенесен с 01:50 на 07:50, а рейсы в Москву (FV 6422, SU 1185, SU 1181) также отправятся позже запланированного времени. Что говорят очевидцы По свидетельствам очевидцев, в небе над пригородами Волгограда были замечены яркие вспышки, а также слышались звуки взрывов. Местные жители также отмечают перебои в работе мобильного интернета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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