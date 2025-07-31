В Петербурге обнаружили Bentley на гусеницах во время рейда в гаражном кооперативе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
«В Красногвардейском районе полиция провела профилактический рейд на территории гаражного кооператива», — говорится на официальном сайте ГУ МВД. Во время рейда сотрудники обнаружили необычный автомобиль — Bentley на гусеничном ходу, известный по роликам популярного автоблогера AcademeGa. Машина, получившая в интернете прозвище «ультратанк», была замечена на территории кооператива. Транспортное средство уже длительное время не эксплуатируется и хранится как своеобразная «могила» проекта.
В ходе рейда полиция проверила документы почти 300 работников автомастерских и автомоек, расположенных в гаражном кооперативе. Девять иностранцев были выявлены как нарушители миграционного законодательства. Было досмотрено 67 автомобилей. В результате проверки выявлены нарушения, связанные с чрезмерной тонировкой стекол и использованием архивных номеров.
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