Bentley на гусеницах нашла полиция во время рейда в Петербурге. Видео

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Транспортное средство уже длительное время не эксплуатируется
Транспортное средство уже длительное время не эксплуатируется Фото:

В Петербурге обнаружили Bentley на гусеницах во время рейда в гаражном кооперативе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

«В Красногвардейском районе полиция провела профилактический рейд на территории гаражного кооператива», — говорится на официальном сайте ГУ МВД. Во время рейда сотрудники обнаружили необычный автомобиль — Bentley на гусеничном ходу, известный по роликам популярного автоблогера AcademeGa. Машина, получившая в интернете прозвище «ультратанк», была замечена на территории кооператива. Транспортное средство уже длительное время не эксплуатируется и хранится как своеобразная «могила» проекта.

В ходе рейда полиция проверила документы почти 300 работников автомастерских и автомоек, расположенных в гаражном кооперативе. Девять иностранцев были выявлены как нарушители миграционного законодательства. Было досмотрено 67 автомобилей. В результате проверки выявлены нарушения, связанные с чрезмерной тонировкой стекол и использованием архивных номеров.

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В Петербурге обнаружили Bentley на гусеницах во время рейда в гаражном кооперативе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. «В Красногвардейском районе полиция провела профилактический рейд на территории гаражного кооператива», — говорится на официальном сайте ГУ МВД. Во время рейда сотрудники обнаружили необычный автомобиль — Bentley на гусеничном ходу, известный по роликам популярного автоблогера AcademeGa. Машина, получившая в интернете прозвище «ультратанк», была замечена на территории кооператива. Транспортное средство уже длительное время не эксплуатируется и хранится как своеобразная «могила» проекта. В ходе рейда полиция проверила документы почти 300 работников автомастерских и автомоек, расположенных в гаражном кооперативе. Девять иностранцев были выявлены как нарушители миграционного законодательства. Было досмотрено 67 автомобилей. В результате проверки выявлены нарушения, связанные с чрезмерной тонировкой стекол и использованием архивных номеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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