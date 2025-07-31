Лукашенко допускает дружбу с США из-за возвращения Трампа

Лукашенко: возвращение Трампа открывает возможности для улучшения отношений
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Лукашенко сообщил, что возвращение Трампа открыло окно возможностей
Лукашенко сообщил, что возвращение Трампа открыло окно возможностей Фото:

Восстановление президента США Дональда Трампа открыло возможности для налаживания двусторонних отношений. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с руководителями белорусских дипломатических представительств.

«Возвращение Трампа открыло окно возможностей для улучшения отношений. Может быть, и для разбора каких-то завалов, которые нагородили американцы и которые мешают нашей работе на мировых рынках», — передает слова президента БЕЛТА.

Кроме того, Лукашенко отметил, что последние встречи с американским лидером показали готовность слушать. Он также резюмировал, что задачей Беларуси является использование шансов, но твердое отстаивание защиты интересов.

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Восстановление президента США Дональда Трампа открыло возможности для налаживания двусторонних отношений. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с руководителями белорусских дипломатических представительств. «Возвращение Трампа открыло окно возможностей для улучшения отношений. Может быть, и для разбора каких-то завалов, которые нагородили американцы и которые мешают нашей работе на мировых рынках», — передает слова президента БЕЛТА. Кроме того, Лукашенко отметил, что последние встречи с американским лидером показали готовность слушать. Он также резюмировал, что задачей Беларуси является использование шансов, но твердое отстаивание защиты интересов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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