Лукашенко допускает дружбу с США из-за возвращения Трампа

Восстановление президента США Дональда Трампа открыло возможности для налаживания двусторонних отношений. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с руководителями белорусских дипломатических представительств.
«Возвращение Трампа открыло окно возможностей для улучшения отношений. Может быть, и для разбора каких-то завалов, которые нагородили американцы и которые мешают нашей работе на мировых рынках», — передает слова президента БЕЛТА.
Кроме того, Лукашенко отметил, что последние встречи с американским лидером показали готовность слушать. Он также резюмировал, что задачей Беларуси является использование шансов, но твердое отстаивание защиты интересов.
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