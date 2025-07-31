Челябинскому миллиардеру Рыбакову хотят отказать в продаже легендарного альбома Гуфа из-за идеи удалить его

Челябинскому миллиардеру Рыбакову откажут в продаже легендарного альбома Гуфа
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Рыбакову могут не продать первый альбом Гуфа, если он не откажется от идеи удалить его
Рыбакову могут не продать первый альбом Гуфа, если он не откажется от идеи удалить его Фото:

Челябинскому миллиардеру из списка Forbes Игорю Рыбакову, который за 95 миллионов рублей выкупает права на легендарный альбом Гуфа «Город дорог», могут отказать в сделке из-за желания удалить его со всех площадок. Об этом URA.RU сообщил владелец альбома «Город дорог» Антон Пронин. 

«К идее удаления альбома из сети и с музыкальных платформ я отношусь негативно. Категорически против этого. Вплоть до того, что, если Игорь будет настаивать на удалении, не подпишу контракт на передачу ему прав», — рассказал URA.RU Пронин. 

Собеседник согласен, что альбом достаточно противоречив с точки зрения заложенных в нем смыслов — есть «флер нездоровых стимуляторов». Но серьезных нарушений, в том числе с точки зрения закона, все же нет. «Это не нарушение закона, это творчество и выражение человека. И это легендарный альбом Гуфа, с которого началось его творчество», — добавил Пронин. 

Нюансы договора о передаче прав Рыбакову еще не согласованы. Сделка при подобном раскладе может не состояться, и Пронин продаст права на альбом кому-то другому. Желающих, по его словам, нашлось достаточно. «Желающих нашлось достаточно большое количество. Альбом приносит шесть — восемь миллионов рублей в год. Окупаемость составит порядка 10-12 лет», — сообщил Пронин. 

Рыбаков ранее заявил, что выкупает первый альбом Гуфа «Город дорог» за 95 миллионов рублей с целью удалить его со всех российских площадок. Рыбаков вспомнил молодость, когда много гулял и употреблял алкоголь, а в наушниках играл именно этот альбом, который романтизировал подобный образ жизни. «И скажу честно: тогда я чуть не лишился всего, включая семью. Удалю „Город Дорог“ со всех площадок. Это мой подарок всем русскодумающим людям», — сообщил Рыбаков.

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Челябинскому миллиардеру из списка Forbes Игорю Рыбакову, который за 95 миллионов рублей выкупает права на легендарный альбом Гуфа «Город дорог», могут отказать в сделке из-за желания удалить его со всех площадок. Об этом URA.RU сообщил владелец альбома «Город дорог» Антон Пронин.  «К идее удаления альбома из сети и с музыкальных платформ я отношусь негативно. Категорически против этого. Вплоть до того, что, если Игорь будет настаивать на удалении, не подпишу контракт на передачу ему прав», — рассказал URA.RU Пронин.  Собеседник согласен, что альбом достаточно противоречив с точки зрения заложенных в нем смыслов — есть «флер нездоровых стимуляторов». Но серьезных нарушений, в том числе с точки зрения закона, все же нет. «Это не нарушение закона, это творчество и выражение человека. И это легендарный альбом Гуфа, с которого началось его творчество», — добавил Пронин.  Нюансы договора о передаче прав Рыбакову еще не согласованы. Сделка при подобном раскладе может не состояться, и Пронин продаст права на альбом кому-то другому. Желающих, по его словам, нашлось достаточно. «Желающих нашлось достаточно большое количество. Альбом приносит шесть — восемь миллионов рублей в год. Окупаемость составит порядка 10-12 лет», — сообщил Пронин.  Рыбаков ранее заявил, что выкупает первый альбом Гуфа «Город дорог» за 95 миллионов рублей с целью удалить его со всех российских площадок. Рыбаков вспомнил молодость, когда много гулял и употреблял алкоголь, а в наушниках играл именно этот альбом, который романтизировал подобный образ жизни. «И скажу честно: тогда я чуть не лишился всего, включая семью. Удалю „Город Дорог“ со всех площадок. Это мой подарок всем русскодумающим людям», — сообщил Рыбаков.
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