Челябинскому миллиардеру из списка Forbes Игорю Рыбакову, который за 95 миллионов рублей выкупает права на легендарный альбом Гуфа «Город дорог», могут отказать в сделке из-за желания удалить его со всех площадок. Об этом URA.RU сообщил владелец альбома «Город дорог» Антон Пронин.
«К идее удаления альбома из сети и с музыкальных платформ я отношусь негативно. Категорически против этого. Вплоть до того, что, если Игорь будет настаивать на удалении, не подпишу контракт на передачу ему прав», — рассказал URA.RU Пронин.
Собеседник согласен, что альбом достаточно противоречив с точки зрения заложенных в нем смыслов — есть «флер нездоровых стимуляторов». Но серьезных нарушений, в том числе с точки зрения закона, все же нет. «Это не нарушение закона, это творчество и выражение человека. И это легендарный альбом Гуфа, с которого началось его творчество», — добавил Пронин.
Нюансы договора о передаче прав Рыбакову еще не согласованы. Сделка при подобном раскладе может не состояться, и Пронин продаст права на альбом кому-то другому. Желающих, по его словам, нашлось достаточно. «Желающих нашлось достаточно большое количество. Альбом приносит шесть — восемь миллионов рублей в год. Окупаемость составит порядка 10-12 лет», — сообщил Пронин.
Рыбаков ранее заявил, что выкупает первый альбом Гуфа «Город дорог» за 95 миллионов рублей с целью удалить его со всех российских площадок. Рыбаков вспомнил молодость, когда много гулял и употреблял алкоголь, а в наушниках играл именно этот альбом, который романтизировал подобный образ жизни. «И скажу честно: тогда я чуть не лишился всего, включая семью. Удалю „Город Дорог“ со всех площадок. Это мой подарок всем русскодумающим людям», — сообщил Рыбаков.
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