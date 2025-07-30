30 июля 2025

Челябинский миллиардер Рыбаков за 95 млн рублей выкупил права на альбом, чтобы удалить его

Челябинский миллиардер Рыбаков за 95 млн рублей удалит альбом Гуфа «Город дорог»
© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнесмен выкупил права на песню, чтобы удалить
Бизнесмен выкупил права на песню, чтобы удалить Фото:

Челябинский миллиардер из списка Forbes Игорь Рыбаков намерен удалить со всех площадок первый альбом Гуфа «Город дорог». Именно для этого он выкупил права на альбом за 95 миллионов рублей, сообщил URA.RU PR-директор Рыбакова Глеб Климентьев. 

«Рыбаков удалит первый альбом Гуфа „Город Дорог“ со всех площадок. Альбом он выкупает у продюсера, сооснователя и гендиректора „Монолит Рекордс“ Антона Пронина, сумма сделки 95 млн рублей», — сообщил Климентьев URA.RU. 

В конце нулевых будущий бизнесмен много гулял, употреблял алкоголь, а в наушниках у него тогда играл альбом «Город Дорог», пояснил он сам. «[Альбом] романтизирует подобный образ жизни. И скажу честно: тогда я чуть не лишился всего, включая семью», — сообщил Рыбаков. 

Позднее он все-таки смог взяться за ум. Его дела пошли в гору, первые результаты он увидел через год, позднее и вовсе вошел в список богатейших людей России. «Мне хочется, чтобы молодое поколение не совершало моих ошибок. И для того, чтобы лишний раз они не были спровоцированы, я удалю „Город Дорог“ со всех площадок. Это мой подарок всем русскодумающим людям», — говорит Рыбаков.

О сделке по покупке прав было объявлено 23 июля 2025. Сейчас предприниматель заканчивает процесс due diligence актива. 

В апреле 2025 года Рыбаков был включен в список богатейших людей России по версии журнала Forbes. Он является совладельцем компании «Технониколь». Сейчас пишет песни и ведет блог.

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Челябинский миллиардер из списка Forbes Игорь Рыбаков намерен удалить со всех площадок первый альбом Гуфа «Город дорог». Именно для этого он выкупил права на альбом за 95 миллионов рублей, сообщил URA.RU PR-директор Рыбакова Глеб Климентьев.  «Рыбаков удалит первый альбом Гуфа „Город Дорог“ со всех площадок. Альбом он выкупает у продюсера, сооснователя и гендиректора „Монолит Рекордс“ Антона Пронина, сумма сделки 95 млн рублей», — сообщил Климентьев URA.RU.  В конце нулевых будущий бизнесмен много гулял, употреблял алкоголь, а в наушниках у него тогда играл альбом «Город Дорог», пояснил он сам. «[Альбом] романтизирует подобный образ жизни. И скажу честно: тогда я чуть не лишился всего, включая семью», — сообщил Рыбаков.  Позднее он все-таки смог взяться за ум. Его дела пошли в гору, первые результаты он увидел через год, позднее и вовсе вошел в список богатейших людей России. «Мне хочется, чтобы молодое поколение не совершало моих ошибок. И для того, чтобы лишний раз они не были спровоцированы, я удалю „Город Дорог“ со всех площадок. Это мой подарок всем русскодумающим людям», — говорит Рыбаков. О сделке по покупке прав было объявлено 23 июля 2025. Сейчас предприниматель заканчивает процесс due diligence актива.  В апреле 2025 года Рыбаков был включен в список богатейших людей России по версии журнала Forbes. Он является совладельцем компании «Технониколь». Сейчас пишет песни и ведет блог.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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