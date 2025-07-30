30 июля 2025

Пермский астроном рассказал, где и когда любоваться звездопадами

Пермяки увидят три метеорных потока
© Служба новостей «URA.RU»
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Третья часть лета - пора звездопадов
Третья часть лета - пора звездопадов Фото:

В конце июля и августе пермяки смогут наблюдать три мощных метеорных потока. О том, когда искать на небе падающие звезды, URA.RU рассказал астроном Пермского Политеха (ПНИПУ) Евгений Бурмистров.

«На 31 июля приходится пик потока Южные Дельта-Аквариды. Вообще он продлится до 23 августа. На пике в небе можно увидеть 20-25 метеоров в час. Смотреть необходимо в южную часть неба. Визуально эти метеоры летят к земле из созвездия Водолея достаточно низко над горизонтом», — рассказал Бурмистров.

1-2 августа — пик потока Альфа-Каприкорниды. В небе можно будет увидеть не так много падающих звезд, но это будут очень яркие болиды, которые могут оставлять за собой дымный или огненный след и даже взрываться желто-оранжевым вспышками как фейерверки, обещает астроном. Искать их надо в юго-восточной части неба.

Самый мощный метеорный поток Персеиды продлится до 24 августа, а его пик придется на 11–14 августа. «Это главный звездопад лета — до 100 метеоров в час! Однако проблема 2025 года в наблюдении этого метеорного потока связана с тем, что пик совпадет с почти полной Луной, которая „пересветит“ слабые метеоры. Поэтому рекомендую наблюдать это астрономическое событие 19 августа — Луна убывает, небо темнее, и, хотя метеоров меньше, они визуально будут крупнее и ярче», — подчеркнул Бурмистров. Чтобы увидеть Персеиды, надо смотреть на южную часть неба. Наслаждаться звездопадами стоит, выехав за пределы города.

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В конце июля и августе пермяки смогут наблюдать три мощных метеорных потока. О том, когда искать на небе падающие звезды, URA.RU рассказал астроном Пермского Политеха (ПНИПУ) Евгений Бурмистров. «На 31 июля приходится пик потока Южные Дельта-Аквариды. Вообще он продлится до 23 августа. На пике в небе можно увидеть 20-25 метеоров в час. Смотреть необходимо в южную часть неба. Визуально эти метеоры летят к земле из созвездия Водолея достаточно низко над горизонтом», — рассказал Бурмистров. 1-2 августа — пик потока Альфа-Каприкорниды. В небе можно будет увидеть не так много падающих звезд, но это будут очень яркие болиды, которые могут оставлять за собой дымный или огненный след и даже взрываться желто-оранжевым вспышками как фейерверки, обещает астроном. Искать их надо в юго-восточной части неба. Самый мощный метеорный поток Персеиды продлится до 24 августа, а его пик придется на 11–14 августа. «Это главный звездопад лета — до 100 метеоров в час! Однако проблема 2025 года в наблюдении этого метеорного потока связана с тем, что пик совпадет с почти полной Луной, которая „пересветит“ слабые метеоры. Поэтому рекомендую наблюдать это астрономическое событие 19 августа — Луна убывает, небо темнее, и, хотя метеоров меньше, они визуально будут крупнее и ярче», — подчеркнул Бурмистров. Чтобы увидеть Персеиды, надо смотреть на южную часть неба. Наслаждаться звездопадами стоит, выехав за пределы города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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