В нескольких районах ХМАО отключат радио и телевидение

С 4 по 15 августа в городах и районах ХМАО временно отключат радио и телевидение. Об этом сообщается на официальном сайте департамента информационных технологий Югры.
«На объектах телерадиосети РТРС на территории Югры пройдет ежеквартальная телевизионная профилактика. Филиал РТРС „Урало-Сибирский региональный центр“ проведет технические мероприятия, необходимые для обеспечения бесперебойной трансляции телерадиосигнала», — сказано на сайте.
График перерывов в трансляции:
Березовский район — 4, 5, 8, 12, 14 августа с 10:00 до 16:00
Нефтеюганский район — 4, 5 августа с 11:00 до 17:00
Пыть-Ях — 7 августа с 11:00 до 17:00
Кондинский район — 5, 7, 12, 13 августа с 10:00 до 16:00
Нижневартовский район — 13 августа с 10:00 до 16:00
Сургутский район — 6, 8, 11, 12, 15 августа с 11:00 до 17:00
Лянтор — 14 августа с 11:00 до 17:00
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