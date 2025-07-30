30 июля 2025

В нескольких районах ХМАО отключат радио и телевидение

© Служба новостей «URA.RU»
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В районах Югры в августе отключат радио и телевидение
В районах Югры в августе отключат радио и телевидение Фото:

С 4 по 15 августа в городах и районах ХМАО временно отключат радио и телевидение. Об этом сообщается на официальном сайте департамента информационных технологий Югры.

«На объектах телерадиосети РТРС на территории Югры пройдет ежеквартальная телевизионная профилактика. Филиал РТРС „Урало-Сибирский региональный центр“ проведет технические мероприятия, необходимые для обеспечения бесперебойной трансляции телерадиосигнала», — сказано на сайте.

График перерывов в трансляции:

Березовский район — 4, 5, 8, 12, 14 августа с 10:00 до 16:00

Нефтеюганский район — 4, 5 августа с 11:00 до 17:00

Пыть-Ях — 7 августа с 11:00 до 17:00

Кондинский район — 5, 7, 12, 13 августа с 10:00 до 16:00

Нижневартовский район — 13 августа с 10:00 до 16:00

Сургутский район — 6, 8, 11, 12, 15 августа с 11:00 до 17:00

Лянтор — 14 августа с 11:00 до 17:00

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С 4 по 15 августа в городах и районах ХМАО временно отключат радио и телевидение. Об этом сообщается на официальном сайте департамента информационных технологий Югры. «На объектах телерадиосети РТРС на территории Югры пройдет ежеквартальная телевизионная профилактика. Филиал РТРС „Урало-Сибирский региональный центр“ проведет технические мероприятия, необходимые для обеспечения бесперебойной трансляции телерадиосигнала», — сказано на сайте. График перерывов в трансляции: Березовский район — 4, 5, 8, 12, 14 августа с 10:00 до 16:00 Нефтеюганский район — 4, 5 августа с 11:00 до 17:00 Пыть-Ях — 7 августа с 11:00 до 17:00 Кондинский район — 5, 7, 12, 13 августа с 10:00 до 16:00 Нижневартовский район — 13 августа с 10:00 до 16:00 Сургутский район — 6, 8, 11, 12, 15 августа с 11:00 до 17:00 Лянтор — 14 августа с 11:00 до 17:00
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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