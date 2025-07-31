В Совфеде призвали носить наличку на случай перебоев связи

Сенатор Шейкин: россиянам стоит носить наличные из-за перебоев интернета и связи
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Наличкой можно оплатить самое необходимое в случае ограничения связи, заявил Шейкин
Наличкой можно оплатить самое необходимое в случае ограничения связи, заявил Шейкин Фото:

С собой стоит носить 500-1000 рублей наличными, чтобы оплатить самое необходимое в случае ограничения связи. Рекомендацией поделился сенатор Артем Шейкин.

«Лучше всегда иметь с собой немного наличных — хотя бы 500–1000 рублей. Этого достаточно, чтобы спокойно оплатить проезд, купить хлеб, воду или другие самые нужные вещи [в случае отключения интернета]», — советует Шейкин в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам сенатора, ограничения связи в первую очередь вводятся для безопасности и связаны с угрозой от Киева. Поэтому подобные меры стоит принимать как необходимость, хоть они и могут вызывать тревогу у части граждан. Ранее об оплате наличными напомнил депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

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С собой стоит носить 500-1000 рублей наличными, чтобы оплатить самое необходимое в случае ограничения связи. Рекомендацией поделился сенатор Артем Шейкин. «Лучше всегда иметь с собой немного наличных — хотя бы 500–1000 рублей. Этого достаточно, чтобы спокойно оплатить проезд, купить хлеб, воду или другие самые нужные вещи [в случае отключения интернета]», — советует Шейкин в разговоре с «Газетой.Ru». По словам сенатора, ограничения связи в первую очередь вводятся для безопасности и связаны с угрозой от Киева. Поэтому подобные меры стоит принимать как необходимость, хоть они и могут вызывать тревогу у части граждан. Ранее об оплате наличными напомнил депутат Госдумы Владимир Гутенев. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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