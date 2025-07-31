В Совфеде призвали носить наличку на случай перебоев связи

С собой стоит носить 500-1000 рублей наличными, чтобы оплатить самое необходимое в случае ограничения связи. Рекомендацией поделился сенатор Артем Шейкин.
«Лучше всегда иметь с собой немного наличных — хотя бы 500–1000 рублей. Этого достаточно, чтобы спокойно оплатить проезд, купить хлеб, воду или другие самые нужные вещи [в случае отключения интернета]», — советует Шейкин в разговоре с «Газетой.Ru».
По словам сенатора, ограничения связи в первую очередь вводятся для безопасности и связаны с угрозой от Киева. Поэтому подобные меры стоит принимать как необходимость, хоть они и могут вызывать тревогу у части граждан. Ранее об оплате наличными напомнил депутат Госдумы Владимир Гутенев.
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