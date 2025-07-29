Россиянам подсказали банальный способ оплатить покупки, если не работает интернет

Депутат Гутенев: не стоит забывать про оплату товаров через наличные
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Депутат отметил, что не стоит забывать про наличные, если нет интернета
Депутат отметил, что не стоит забывать про наличные, если нет интернета Фото:

Оплатить покупки при перебоях связи можно при помощи наличных. О таком способе напомнил депутат Госдумы Владимир Гутенев.

«Сейчас важно воспринимать временные ограничения как необходимость. Ничего страшного в том, чтобы иметь при себе наличные — это не меняет ситуацию кардинально», — поделился Владимир Гутенев в разговоре с Life.ru

Депутат советует снимать крупную сумму за один раз, чтобы всегда можно было оплатить покупки без постоянной необходимости идти к банкомату. Также Гутенев заявил, что ограничения интернета связаны с вопросом безопасности.

Ограничения связи вводятся во многих субъектах России для повышения сохранности граждан. При этом его ограничивают не только в тех регионах, по которым прилетают беспилотники, но и в отдаленных. Например, о перебоях в интернете предупредили в Свердловской области

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Оплатить покупки при перебоях связи можно при помощи наличных. О таком способе напомнил депутат Госдумы Владимир Гутенев. «Сейчас важно воспринимать временные ограничения как необходимость. Ничего страшного в том, чтобы иметь при себе наличные — это не меняет ситуацию кардинально», — поделился Владимир Гутенев в разговоре с Life.ru.  Депутат советует снимать крупную сумму за один раз, чтобы всегда можно было оплатить покупки без постоянной необходимости идти к банкомату. Также Гутенев заявил, что ограничения интернета связаны с вопросом безопасности. Ограничения связи вводятся во многих субъектах России для повышения сохранности граждан. При этом его ограничивают не только в тех регионах, по которым прилетают беспилотники, но и в отдаленных. Например, о перебоях в интернете предупредили в Свердловской области. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...