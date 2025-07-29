Россиянам подсказали банальный способ оплатить покупки, если не работает интернет

Оплатить покупки при перебоях связи можно при помощи наличных. О таком способе напомнил депутат Госдумы Владимир Гутенев.
«Сейчас важно воспринимать временные ограничения как необходимость. Ничего страшного в том, чтобы иметь при себе наличные — это не меняет ситуацию кардинально», — поделился Владимир Гутенев в разговоре с Life.ru.
Депутат советует снимать крупную сумму за один раз, чтобы всегда можно было оплатить покупки без постоянной необходимости идти к банкомату. Также Гутенев заявил, что ограничения интернета связаны с вопросом безопасности.
Ограничения связи вводятся во многих субъектах России для повышения сохранности граждан. При этом его ограничивают не только в тех регионах, по которым прилетают беспилотники, но и в отдаленных. Например, о перебоях в интернете предупредили в Свердловской области.
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