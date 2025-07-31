В Крыму происходят сбои мобильного интернета

В Крыму наблюдаются временные отключения мобильного интернета. Об этом сообщили операторы связи.
Кратковременные сбои в работе мобильного интернета могут наблюдаться у пользователей оператора «Волна» (Volna Mobile) в Крыму и Севастополе. Об этом сообщили на сайте компании. Отмечается, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности жителей. Домашний интернет, звонки и SMS работают без ограничений.
Данные меры реализуются с 17 декабря 2024 года после соответствующего оповещения Министерства внутренней политики, информации и связи Крыма. Ранее о временных отключениях сообщили в Сибири, Свердловской области и на Дальнем Востоке.
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