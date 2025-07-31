В Крыму происходят сбои мобильного интернета

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В Крыму и Севастополе может сбоить мобильный интернет
В Крыму и Севастополе может сбоить мобильный интернет Фото:
новость из сюжета
В России ограничивают работу мобильного интернета

В Крыму наблюдаются временные отключения мобильного интернета. Об этом сообщили операторы связи.

Кратковременные сбои в работе мобильного интернета могут наблюдаться у пользователей оператора «Волна» (Volna Mobile) в Крыму и Севастополе. Об этом сообщили на сайте компании. Отмечается, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности жителей. Домашний интернет, звонки и SMS работают без ограничений. 

Данные меры реализуются с 17 декабря 2024 года после соответствующего оповещения Министерства внутренней политики, информации и связи Крыма. Ранее о временных отключениях сообщили в Сибири, Свердловской области и на Дальнем Востоке.

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В Крыму наблюдаются временные отключения мобильного интернета. Об этом сообщили операторы связи. Кратковременные сбои в работе мобильного интернета могут наблюдаться у пользователей оператора «Волна» (Volna Mobile) в Крыму и Севастополе. Об этом сообщили на сайте компании. Отмечается, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности жителей. Домашний интернет, звонки и SMS работают без ограничений.  Данные меры реализуются с 17 декабря 2024 года после соответствующего оповещения Министерства внутренней политики, информации и связи Крыма. Ранее о временных отключениях сообщили в Сибири, Свердловской области и на Дальнем Востоке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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