В Пермском крае на следующей неделе отключат телевидение и радио

В Пермском крае на предстоящей неделе отключат телевидение и радио. Временные перерывы в вещании произойдут 4 по 10 августа.
«В городе Чусовой трансляция цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, а также Радио России будет приостановлена 5 августа с 09:00 до 18:00. В Красновишерске отключение цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 и Радио России запланировано на период с 6 по 8 августа с 09:00 до 18:00. Суммарная продолжительность перерыва не превысит 9 часов», — сообщили URA.RU в пресс-службе Филиала РТРС «Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра».
Кроме того, в Юго-Камском вещание цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 будет временно прекращено 7 августа с 10:00 до 16:00. В Чермозе трансляция цифрового пакета РТРС-2 будет приостановлена 8 августа с 12:00 до 17:00. Продолжительность отключения составит не более 4 часов.
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