30 июля 2025

В Магнитогорске из школы-интерната «Семья» сбежал подросток. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок пропал из интерната накануне
Ребенок пропал из интерната накануне Фото:

В Магнитогорске Челябинской области из школы-интерната «Семья» сбежал 17-летний Кирилл Бертулис. Об этом сообщает поисковая служба «Феникс-174». 

«Пропал подросток Бертулис Кирилл (17 лет). 30.07. 2025 ушел около 14:00 с адреса г. Магнитогорск, ул. Дружбы, д. 25 (школа-интернат „Семья“ — прим. URA.RU) и по настоящее время его местоположение неизвестно. Просим помощи!» — говорится в сообщении поискового отряда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». 

Приметы мальчика — рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Мальчик был одет в черную футболку, черные шорты с белыми лампасами. На ногах — черные кроссовки. 

Мальчик сбежал накануне
Мальчик сбежал накануне
Фото:

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В Магнитогорске Челябинской области из школы-интерната «Семья» сбежал 17-летний Кирилл Бертулис. Об этом сообщает поисковая служба «Феникс-174».  «Пропал подросток Бертулис Кирилл (17 лет). 30.07. 2025 ушел около 14:00 с адреса г. Магнитогорск, ул. Дружбы, д. 25 (школа-интернат „Семья“ — прим. URA.RU) и по настоящее время его местоположение неизвестно. Просим помощи!» — говорится в сообщении поискового отряда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».  Приметы мальчика — рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Мальчик был одет в черную футболку, черные шорты с белыми лампасами. На ногах — черные кроссовки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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