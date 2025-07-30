В Магнитогорске Челябинской области из школы-интерната «Семья» сбежал 17-летний Кирилл Бертулис. Об этом сообщает поисковая служба «Феникс-174».
«Пропал подросток Бертулис Кирилл (17 лет). 30.07. 2025 ушел около 14:00 с адреса г. Магнитогорск, ул. Дружбы, д. 25 (школа-интернат „Семья“ — прим. URA.RU) и по настоящее время его местоположение неизвестно. Просим помощи!» — говорится в сообщении поискового отряда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
Приметы мальчика — рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Мальчик был одет в черную футболку, черные шорты с белыми лампасами. На ногах — черные кроссовки.
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