Пермские работодатели ищут менеджера по получению кайфа, кофейного волшебника и AI джедая. О других необычных вакансиях рассказали URA.RU аналитики hh.ru.
«Сеть агентств недвижимости ищет менеджера по получению кайфа. Ему потребуется работать с базой данных объектов недвижимости и клиентами, а также проводить показы. Такому специалисту предлагают зарплату от 120 000 до 200 000 рублей в месяц. Кофейный волшебник требуется в сети кофеен. На этой позиции можно зарабатывать от 52 000 рублей в месяц», — сообщили URA.RU в hh.ru.
В торговую компанию примут AI джедая. Он должен внедрять искусственный интеллект в бизнес-процессы, чтобы ускорить работу и избавить других сотрудников от рутинных задач. Интернет-магазин услуг для геймеров возьмет на стажировку игрока. Ему потребуется прокачивать персонажей других игроков в популярной онлайн-игре. Оплата составит от 18 000 до 80 000 рублей.
В регионе также открыта вакансия парашютиста-десантника-пожарного с зарплатой от 22 000 до 35 000 рублей. В обязанности входит тушение лесных пожаров на территории Пермского края. На мукомольном заводе требуется зашивальщик мешков на зарплату от 60 000 до 70 000 рублей. Он будет работать на автоматической линии фасовки муки и зашивочной машинке для мешков.
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