Жертвой мошенников, у которой пытались выманить 89 млн, оказалась бизнес-леди из Нижневартовска

Жертвой мошенников, у которой они пытались выманить 89 миллионов рублей, оказалась директор одного из предприятий из Нижневартовска (ХМАО), сообщил URA.RU источник в силовых структурах. До этого женщина проехала 200 километров на такси до Сургута, чтобы отдать деньги аферистам.
«Проживает в Нижневартовске. Директор одного из предприятий», — сообщил журналисту агентства инсайдер. По словам источника, жертва мошенников якобы сама сообщила в полицию о случившемся после того, как отдала аферистам деньги.
Агентство попросило прокомментировать информацию в окружном УМВД. На момент публикации материала ответ на запрос не поступил.
Изначально с женщиной связались мошенники под видом сотрудников почты и силовиков. Они убедили ее передать им 47 миллионов рублей. А позже потребовали еще 42 миллиона. Но во время второй передачи денег курьера в аэропорту задержали полицейские.
Ранее URA.RU рассказывало, что курьером оказался житель Новосибирска. Неизвестные оплатили ему билеты в Сургут и пообещали 150 тысяч за доставку посылки.
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