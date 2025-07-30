30 июля 2025

Жертвой мошенников, у которой пытались выманить 89 млн, оказалась бизнес-леди из Нижневартовска

Аферисты пытались выманить у директора предприятия из Нижневартовска 89 млн
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Жертвой мошенников стала директор одного из предприятий
Жертвой мошенников стала директор одного из предприятий Фото:

Жертвой мошенников, у которой они пытались выманить 89 миллионов рублей, оказалась директор одного из предприятий из Нижневартовска (ХМАО), сообщил URA.RU источник в силовых структурах. До этого женщина проехала 200 километров на такси до Сургута, чтобы отдать деньги аферистам.

«Проживает в Нижневартовске. Директор одного из предприятий», — сообщил журналисту агентства инсайдер. По словам источника, жертва мошенников якобы сама сообщила в полицию о случившемся после того, как отдала аферистам деньги.

Агентство попросило прокомментировать информацию в окружном УМВД. На момент публикации материала ответ на запрос не поступил.

Изначально с женщиной связались мошенники под видом сотрудников почты и силовиков. Они убедили ее передать им 47 миллионов рублей. А позже потребовали еще 42 миллиона. Но во время второй передачи денег курьера в аэропорту задержали полицейские.

Ранее URA.RU рассказывало, что курьером оказался житель Новосибирска. Неизвестные оплатили ему билеты в Сургут и пообещали 150 тысяч за доставку посылки.

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Жертвой мошенников, у которой они пытались выманить 89 миллионов рублей, оказалась директор одного из предприятий из Нижневартовска (ХМАО), сообщил URA.RU источник в силовых структурах. До этого женщина проехала 200 километров на такси до Сургута, чтобы отдать деньги аферистам. «Проживает в Нижневартовске. Директор одного из предприятий», — сообщил журналисту агентства инсайдер. По словам источника, жертва мошенников якобы сама сообщила в полицию о случившемся после того, как отдала аферистам деньги. Агентство попросило прокомментировать информацию в окружном УМВД. На момент публикации материала ответ на запрос не поступил. Изначально с женщиной связались мошенники под видом сотрудников почты и силовиков. Они убедили ее передать им 47 миллионов рублей. А позже потребовали еще 42 миллиона. Но во время второй передачи денег курьера в аэропорту задержали полицейские. Ранее URA.RU рассказывало, что курьером оказался житель Новосибирска. Неизвестные оплатили ему билеты в Сургут и пообещали 150 тысяч за доставку посылки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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