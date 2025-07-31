Путин и президент Лаоса начали переговоры в Кремле

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Путин встретился с лидером Лаоса
Путин встретился с лидером Лаоса Фото:

Президент России Владимир Путин и лидер Лаоса Тхонглун Сисулитначали переговоры в Кремле. Об этом сообщают журналисты. Встреча глав государств посвящена обсуждению вопросов торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обмену мнениями по ключевым темам международной и региональной повестки.

«Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита начались в Кремле... Лидеры намерены обсудить вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества...» — пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента

В начале официальной программы Путин и Сисулит проведут личную беседу, после чего переговоры продолжаться с участием расширенных делегаций обеих стран. По итогам переговоров стороны планируют подписать ряд двусторонних документов и сделать официальные заявления для представителей СМИ.

С российской стороны в переговорах принимают участие глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр строительства и сопредседатель российско-лаосской межправкомиссии Ирек Файзуллин, заместитель министра обороны Александр Фомин и заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Лаосскую делегацию возглавляют зампремьер-министра Салэмсай Коммасит, министр иностранных дел Тхонгсаван Фомвихан, министр обороны Кхамлианг Утхакайсон, министр финансов Сантипхан Фомвихан и руководитель администрации президента Кхеммани Пфолсена.

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Президент России Владимир Путин и лидер Лаоса Тхонглун Сисулитначали переговоры в Кремле. Об этом сообщают журналисты. Встреча глав государств посвящена обсуждению вопросов торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обмену мнениями по ключевым темам международной и региональной повестки. «Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита начались в Кремле... Лидеры намерены обсудить вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества...» — пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента В начале официальной программы Путин и Сисулит проведут личную беседу, после чего переговоры продолжаться с участием расширенных делегаций обеих стран. По итогам переговоров стороны планируют подписать ряд двусторонних документов и сделать официальные заявления для представителей СМИ. С российской стороны в переговорах принимают участие глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр строительства и сопредседатель российско-лаосской межправкомиссии Ирек Файзуллин, заместитель министра обороны Александр Фомин и заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Лаосскую делегацию возглавляют зампремьер-министра Салэмсай Коммасит, министр иностранных дел Тхонгсаван Фомвихан, министр обороны Кхамлианг Утхакайсон, министр финансов Сантипхан Фомвихан и руководитель администрации президента Кхеммани Пфолсена.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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