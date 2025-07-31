Трамп считает свой ультиматум России хорошей тактикой

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Трамп сделал очередное заявление по российско-украинским переговорам
Трамп сделал очередное заявление по российско-украинским переговорам Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп назвал сокращение 50-дневного срока для России на достижение договоренностей с Украиной удачной переговорной тактикой. Об этом сообщил представитель Белого дома.

Президент США считает сокращение срока с 50 до 10 дней «хорошей переговорной тактикой», заявил чиновник в комментарии телеканалу CNN. Ранее Дональд Трамп озвучил намерение ввести 100-процентные торговые пошлины в отношении России и ее партнеров, если в течение отведенного срока Москва и Киев не достигнут соглашения по урегулированию конфликта. Чуть позже он подчеркнул, что этот срок не фиксированный и может плавать.

Еще позже Трамп выразил недовольство отсутствием прогресса и объявил о сокращении этого периода до 10–12 дней. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль ознакомился с позицией Вашингтона.

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Президент США Дональд Трамп назвал сокращение 50-дневного срока для России на достижение договоренностей с Украиной удачной переговорной тактикой. Об этом сообщил представитель Белого дома. Президент США считает сокращение срока с 50 до 10 дней «хорошей переговорной тактикой», заявил чиновник в комментарии телеканалу CNN. Ранее Дональд Трамп озвучил намерение ввести 100-процентные торговые пошлины в отношении России и ее партнеров, если в течение отведенного срока Москва и Киев не достигнут соглашения по урегулированию конфликта. Чуть позже он подчеркнул, что этот срок не фиксированный и может плавать. Еще позже Трамп выразил недовольство отсутствием прогресса и объявил о сокращении этого периода до 10–12 дней. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль ознакомился с позицией Вашингтона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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