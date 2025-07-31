В Челябинске популярные автобусы изменят маршруты движения уже завтра

В Челябинске три автобуса на год изменят маршруты движения
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Автобусы изменят маршруты только на время капитального ремонта
Автобусы изменят маршруты только на время капитального ремонта Фото:

В Челябинске популярные автобусы №16с, №25с и №31 изменят маршруты следования с 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. 

«Восточная часть моста через реку Миасс на Черкасской закрывается на капитальный ремонт, автобусы и троллейбусы пойдут по западной части моста. Ограничение движения повлияет на маршруты, проходящие по Пети Калмыкова», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

С 1 августа у автобуса №16с при движении в сторону ЧМК вводится дополнительная остановка «Першино». Пункт будет организован в районе дома №8 по улице Черкасская. Движение автобуса по Пети Калмыкова сохраняется в обе стороны. Автобус №25с будет следовать по улице Черкасской в обе стороны. 

Автобус №31 в сторону ЧМК поедет по Черкасской. В стороны улицы Академика Королева — без изменений по Пети Калмыкова. Для трамваев укладываются пути по временному мосту, что позволит организовать движение в Металлургический район Челябинска. 

Ремонт на указанном участке продлится год. Пресс-служба администрации Челябинска ранее опубликовала схему объезда вокруг бывшей городской свалки. 

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В Челябинске популярные автобусы №16с, №25с и №31 изменят маршруты следования с 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.  «Восточная часть моста через реку Миасс на Черкасской закрывается на капитальный ремонт, автобусы и троллейбусы пойдут по западной части моста. Ограничение движения повлияет на маршруты, проходящие по Пети Калмыкова», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  С 1 августа у автобуса №16с при движении в сторону ЧМК вводится дополнительная остановка «Першино». Пункт будет организован в районе дома №8 по улице Черкасская. Движение автобуса по Пети Калмыкова сохраняется в обе стороны. Автобус №25с будет следовать по улице Черкасской в обе стороны.  Автобус №31 в сторону ЧМК поедет по Черкасской. В стороны улицы Академика Королева — без изменений по Пети Калмыкова. Для трамваев укладываются пути по временному мосту, что позволит организовать движение в Металлургический район Челябинска.  Ремонт на указанном участке продлится год. Пресс-служба администрации Челябинска ранее опубликовала схему объезда вокруг бывшей городской свалки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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