В Челябинске популярные автобусы изменят маршруты движения уже завтра

В Челябинске популярные автобусы №16с, №25с и №31 изменят маршруты следования с 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.
«Восточная часть моста через реку Миасс на Черкасской закрывается на капитальный ремонт, автобусы и троллейбусы пойдут по западной части моста. Ограничение движения повлияет на маршруты, проходящие по Пети Калмыкова», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
С 1 августа у автобуса №16с при движении в сторону ЧМК вводится дополнительная остановка «Першино». Пункт будет организован в районе дома №8 по улице Черкасская. Движение автобуса по Пети Калмыкова сохраняется в обе стороны. Автобус №25с будет следовать по улице Черкасской в обе стороны.
Автобус №31 в сторону ЧМК поедет по Черкасской. В стороны улицы Академика Королева — без изменений по Пети Калмыкова. Для трамваев укладываются пути по временному мосту, что позволит организовать движение в Металлургический район Челябинска.
Ремонт на указанном участке продлится год. Пресс-служба администрации Челябинска ранее опубликовала схему объезда вокруг бывшей городской свалки.
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