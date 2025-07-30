Омбудсмен ХМАО помогла бойцу СВО отстоять права перед командованием части

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова при поддержке военной прокуратуры помогла участнику специальной военной операции из Березовского района получить недополученное денежное довольствие и добиться предоставления отпуска. Об этом URA.RU сообщили в аппарате омбудсмена.
«В своих обращениях заявитель сообщил, что с февраля 2025 года прекратили поступать выплаты ежемесячных надбавок к денежному довольствию, самостоятельные попытки военнослужащего урегулировать с командованием войсковой части вопрос предоставления полагающихся выплат не дают положительных результатов. Также на протяжении 21 месяца с момента заключения военнослужащим контракта, отпуск предоставлялся лишь единожды в июне 2024 года по болезни после полученного боевого ранения», — уточнили в аппарате.
Действуя в защиту прав военнослужащего, Уполномоченный обратилась в военную прокуратуру с мотивированными предложениями о проведении проверки по доводам заявителя и принятии мер реагирования. «Несмотря на неоднократные обращения военнослужащего к командиру войсковой части для урегулирования вопроса выплаты денежного довольствия и предоставлении полагающегося отпуска, вопросы длительное время оставались неразрешенными. По результатам проверки ведомством в действиях должностных лиц войсковой части были выявлены нарушения в части непредоставления военнослужащему отпуска и денежного довольствия в полном объеме, в связи с чем в адрес командования внесено представление об их устранении. Военнослужащему предоставлен заслуженный отпуск и недополученное денежное довольствие за прошлый период в полном объеме, в том числе с учетом участия в активных боевых действиях», — подытожили в аппарате.
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