В одном регионе пересчитают тарифы из-за отключений интернета

В Орловской области обсуждают пересмотр тарифов из-за сбоев интернета
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В Орловской области собираются изменить тарифы на фоне временных отключений интернета
В Орловской области собираются изменить тарифы на фоне временных отключений интернета Фото:
новость из сюжета
В России ограничивают работу мобильного интернета

Власти Орловской области ведут переговоры с операторами мобильной связи о возможном изменении тарифов на фоне временных ограничений доступа к интернету. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«По вопросу пересмотра тарифов сейчас находимся в прямом диалоге с операторами мобильной связи», — написал Андрей Клычков в соцсети «ВКонтакте». Он подчеркнул, что данный вопрос не может быть решен мгновенно, однако работа по поиску решения продолжается.

Губернатор добавил, что в администрацию продолжают поступать обращения от граждан с просьбой вернуть доступ к интернету. Он пояснил, что ограничения на доступ в интернет введены по соображениям безопасности, так как сеть может использоваться противником для управления беспилотниками. По словам Клычкова, интернет-соединение восстанавливается сразу после устранения угрозы. В качестве меры поддержки для жителей города власти работают над организацией Wi-Fi-доступа в общественных местах.

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Власти Орловской области ведут переговоры с операторами мобильной связи о возможном изменении тарифов на фоне временных ограничений доступа к интернету. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. «По вопросу пересмотра тарифов сейчас находимся в прямом диалоге с операторами мобильной связи», — написал Андрей Клычков в соцсети «ВКонтакте». Он подчеркнул, что данный вопрос не может быть решен мгновенно, однако работа по поиску решения продолжается. Губернатор добавил, что в администрацию продолжают поступать обращения от граждан с просьбой вернуть доступ к интернету. Он пояснил, что ограничения на доступ в интернет введены по соображениям безопасности, так как сеть может использоваться противником для управления беспилотниками. По словам Клычкова, интернет-соединение восстанавливается сразу после устранения угрозы. В качестве меры поддержки для жителей города власти работают над организацией Wi-Fi-доступа в общественных местах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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