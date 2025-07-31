В одном регионе пересчитают тарифы из-за отключений интернета

Власти Орловской области ведут переговоры с операторами мобильной связи о возможном изменении тарифов на фоне временных ограничений доступа к интернету. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«По вопросу пересмотра тарифов сейчас находимся в прямом диалоге с операторами мобильной связи», — написал Андрей Клычков в соцсети «ВКонтакте». Он подчеркнул, что данный вопрос не может быть решен мгновенно, однако работа по поиску решения продолжается.
Губернатор добавил, что в администрацию продолжают поступать обращения от граждан с просьбой вернуть доступ к интернету. Он пояснил, что ограничения на доступ в интернет введены по соображениям безопасности, так как сеть может использоваться противником для управления беспилотниками. По словам Клычкова, интернет-соединение восстанавливается сразу после устранения угрозы. В качестве меры поддержки для жителей города власти работают над организацией Wi-Fi-доступа в общественных местах.
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