Путин подписал закон о приостановке услуг связи абоненту с арестованными счетами

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Путин подписал закон о борьбе с преступлениями, использующими телекоммуникационные технологии
Путин подписал закон о борьбе с преступлениями, использующими телекоммуникационные технологии Фото:

В России операторы связи могут приостанавливать оказание услуг связи абонентам, чьи счета арестованы. Соответствующий закон подписал российский президент Владимир Путин.

В законе уточнены основания для временной блокировки услуг оператора связи. Теперь оператор может приостановить предоставление услуг, если операции с денежными средствами, внесенными в качестве аванса по договору, были заморожены или на них наложен арест. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Отмечается, что закон направлен на борьбу с кражей и выводом денег через телекоммуникационные технологии.

Закон предусматривает, что операторы связи обязаны временно блокировать возврат авансовых платежей, если есть основания подозревать их использование в преступных целях. Эти меры согласуются с ранее принятым законом, который разрешает временно блокировать банковские счета и электронные средства при подозрении в их связи с противозаконной деятельностью.

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В России операторы связи могут приостанавливать оказание услуг связи абонентам, чьи счета арестованы. Соответствующий закон подписал российский президент Владимир Путин. В законе уточнены основания для временной блокировки услуг оператора связи. Теперь оператор может приостановить предоставление услуг, если операции с денежными средствами, внесенными в качестве аванса по договору, были заморожены или на них наложен арест. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Отмечается, что закон направлен на борьбу с кражей и выводом денег через телекоммуникационные технологии. Закон предусматривает, что операторы связи обязаны временно блокировать возврат авансовых платежей, если есть основания подозревать их использование в преступных целях. Эти меры согласуются с ранее принятым законом, который разрешает временно блокировать банковские счета и электронные средства при подозрении в их связи с противозаконной деятельностью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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