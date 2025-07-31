Путин подписал закон о приостановке услуг связи абоненту с арестованными счетами

В России операторы связи могут приостанавливать оказание услуг связи абонентам, чьи счета арестованы. Соответствующий закон подписал российский президент Владимир Путин.
В законе уточнены основания для временной блокировки услуг оператора связи. Теперь оператор может приостановить предоставление услуг, если операции с денежными средствами, внесенными в качестве аванса по договору, были заморожены или на них наложен арест. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Отмечается, что закон направлен на борьбу с кражей и выводом денег через телекоммуникационные технологии.
Закон предусматривает, что операторы связи обязаны временно блокировать возврат авансовых платежей, если есть основания подозревать их использование в преступных целях. Эти меры согласуются с ранее принятым законом, который разрешает временно блокировать банковские счета и электронные средства при подозрении в их связи с противозаконной деятельностью.
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