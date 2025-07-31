Скончался медиамагнат Дерк Сауэр, запустивший «Ведомости»

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Умер Дерк Сауэр
Умер Дерк Сауэр Фото:

Нидерландский и российский медиаменеджер Дерк Сауэр скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщает одно из зарубежных изданий. По данным источника, причиной смерти стали травмы, которые Сауэр получил в результате инцидента на парусной лодке в июне этого года.

«Амстердамский журналист, издатель и предприниматель Дерк Зауэр скончался в четверг в возрасте 72 лет. Он не смог оправиться от последствий аварии парусника в прошлом месяце», — пишет Parool.

Дерк Сауэр родился в Амстердаме, но значительную часть профессиональной жизни провел в России. В 1989 году он переехал в Москву и основал издательский дом Independent Media, под руководством которого выходили такие издания, как The Moscow Times (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом) и «Ведомости». До 2015 года занимал пост президента медиахолдинга РБК. В августе того же года Сауэр занял пост вице-президента в компании «Онэксим».

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Нидерландский и российский медиаменеджер Дерк Сауэр скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщает одно из зарубежных изданий. По данным источника, причиной смерти стали травмы, которые Сауэр получил в результате инцидента на парусной лодке в июне этого года. «Амстердамский журналист, издатель и предприниматель Дерк Зауэр скончался в четверг в возрасте 72 лет. Он не смог оправиться от последствий аварии парусника в прошлом месяце», — пишет Parool. Дерк Сауэр родился в Амстердаме, но значительную часть профессиональной жизни провел в России. В 1989 году он переехал в Москву и основал издательский дом Independent Media, под руководством которого выходили такие издания, как The Moscow Times (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом) и «Ведомости». До 2015 года занимал пост президента медиахолдинга РБК. В августе того же года Сауэр занял пост вице-президента в компании «Онэксим».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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