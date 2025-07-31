Гендиректор СМИ2: для музыкантов-иноагентов должна наступить гражданская смерть

Иноагентов из числа творческих деятелей должна ждать процедура «гражданской смерти». Такое мнение выразил генеральный директор медиахолдинга СМИ2 Юрий Белоусов. По его словам, государство должно рассмотреть возможность изъятия авторских прав на произведения музыкантов и актеров, признанных иностранными агентами.
«Юрий Белоусов, гендиректор СМИ2, ... озвучил давно обсуждаемую внутри медийщиков идею „гражданской смерти“ для иноагентов творческих профессий», — пишет СМИ2. Белоусов считает, что произведения иноагентов-представителей творческих профессий следует предоставить для свободного использования без согласия самих авторов или их наследников.
Директор холдинга заявил, что такой подход позволит снизить доходы и влияние тех артистов, которые, по его мнению, используют свою популярность «во вред народу». В качестве примера он привел ситуацию с каталогом песен на музыкальных платформах — если права на них будут открыты для всех, то оригинальные авторы-иноагенты получат меньше прослушиваний и выплат.
Альтернативой для представителей творческой сферы Белоусов назвал «приличное поведение» и отказ от антинародных высказываний. Он также сравнил судьбы музыкантов Андрея Макаревича (признан Минюстом РФ иноагентом) и Евгения Маргулиса: первый, по словам Белоусова, оказался невостребованным за границей, в то время как второй продолжает выступать в России и не вступает в политические дискуссии, так как «тиражировать его мнение по политическим вопросам — бессмысленно».
Термин «гражданская смерть» относится к явлению, применявшемуся к лицам, чьи взгляды или действия вступали в противоречие с общественными нормами, начиная со Средневековья и вплоть до середины XIX века. В частности, во времена императора Наполеона Бонапарта гражданская казнь означала для человека следующие последствия: лишение возможности заключать брак, утрату прав собственности, а его имущество автоматически переходило к наследникам, как если бы он действительно скончался.
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