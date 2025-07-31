Германия существенно увеличила выдачу шенгенских виз россиянам

Focus: показатель выдачи ФРГ шенгенских виз россиянам составил 17,6 тысячи
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Германия резко увеличила выдачу россиянам шенгенских виз в 2025 году
Германия резко увеличила выдачу россиянам шенгенских виз в 2025 году Фото:

Германия зафиксировала значительный рост числа шенгенских виз, выданных гражданам России в первой половине 2025 года. Об этом свидетельствуют официальные данные МИД ФРГ. Если текущая тенденция сохранится, к концу года показатели могут превысить уровень 2022 года.

«Новые данные показывают, что количество выданных шенгенских виз в этой стране (Германии — прим. URA.RU) значительно растет… Если тенденция сохранится, то в конце этого года их число возрастет до довоенного уровня или выше», — пишет Focus со ссылкой на немецкое МИД,

По данным журнала, только за первые шесть месяцев 2025 года Германия предоставила гражданам России 17,6 тысячи шенгенских виз. Для сравнения: в 2021 году этот показатель составил 26 тысяч, в 2022 — 42,1 тысячи, а в 2023-м резко снизился до 20,8 тысячи. Однако в 2024 году выдача снова увеличилась до 27,3 тысячи виз.

Рост касается преимущественно туристических виз. В то же время количество разрешений, выданных по программам воссоединения семей, рабочим, студенческим визам и программам для еврейских иммигрантов и этнических немцев, существенно сократилось. Так, число виз на воссоединение семей уменьшилось с девяти тысяч в 2022 году до 1,3 тысячи в 2025-м, а рабочих — с восьми тысяч до 1,1 тысячи.

В материале Focus также подчеркивается, что практика увеличения числа туристических виз вызывает критику со стороны ряда стран Восточной Европы и Украины. По мнению оппонентов такой политики, под видом туристов в ЕС якобы могут проникать представители спецслужб. В то же время сторонники считают, что именно культурные и гуманитарные обмены способствуют развитию диалога между странами.

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Германия зафиксировала значительный рост числа шенгенских виз, выданных гражданам России в первой половине 2025 года. Об этом свидетельствуют официальные данные МИД ФРГ. Если текущая тенденция сохранится, к концу года показатели могут превысить уровень 2022 года. «Новые данные показывают, что количество выданных шенгенских виз в этой стране (Германии — прим. URA.RU) значительно растет… Если тенденция сохранится, то в конце этого года их число возрастет до довоенного уровня или выше», — пишет Focus со ссылкой на немецкое МИД, По данным журнала, только за первые шесть месяцев 2025 года Германия предоставила гражданам России 17,6 тысячи шенгенских виз. Для сравнения: в 2021 году этот показатель составил 26 тысяч, в 2022 — 42,1 тысячи, а в 2023-м резко снизился до 20,8 тысячи. Однако в 2024 году выдача снова увеличилась до 27,3 тысячи виз. Рост касается преимущественно туристических виз. В то же время количество разрешений, выданных по программам воссоединения семей, рабочим, студенческим визам и программам для еврейских иммигрантов и этнических немцев, существенно сократилось. Так, число виз на воссоединение семей уменьшилось с девяти тысяч в 2022 году до 1,3 тысячи в 2025-м, а рабочих — с восьми тысяч до 1,1 тысячи. В материале Focus также подчеркивается, что практика увеличения числа туристических виз вызывает критику со стороны ряда стран Восточной Европы и Украины. По мнению оппонентов такой политики, под видом туристов в ЕС якобы могут проникать представители спецслужб. В то же время сторонники считают, что именно культурные и гуманитарные обмены способствуют развитию диалога между странами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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