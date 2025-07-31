Путин запретил кино, дискредитирующее российские традиционные ценности

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Путин подписал закон о защите традиционных ценностей
Путин подписал закон о защите традиционных ценностей Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете фильмов, которые отрицают традиционные российские ценности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Владельцы аудиовизуальных сервисов и социальных сетей обязаны не допускать распространение произведений, отрицающих традиционные российские духовно-нравственные ценности», — сообщается в документе. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Ранее в Госдуме депутаты поддержали поправки в закон, обязывающие владельцев крупных интернет-платформ ограничивать доступ к контенту, дискредитирующему традиционные ценности. Под блокировку попадут фильмы и ролики, получившие отрицательное заключение Минкультуры. Поправки распространяются на соцсети с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей и видеосервисы с более чем 100 тысячами зрителей в сутки.

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете фильмов, которые отрицают традиционные российские ценности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Владельцы аудиовизуальных сервисов и социальных сетей обязаны не допускать распространение произведений, отрицающих традиционные российские духовно-нравственные ценности», — сообщается в документе. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. Ранее в Госдуме депутаты поддержали поправки в закон, обязывающие владельцев крупных интернет-платформ ограничивать доступ к контенту, дискредитирующему традиционные ценности. Под блокировку попадут фильмы и ролики, получившие отрицательное заключение Минкультуры. Поправки распространяются на соцсети с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей и видеосервисы с более чем 100 тысячами зрителей в сутки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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