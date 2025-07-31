От машины остался только бампер: смертельное ДТП произошло на екатеринбургской трассе. Фото

Легковушка влетела в грузовик на ЕКАД, водитель погиб
© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель легкового авто погиб на месте
Водитель легкового авто погиб на месте Фото:

На 33-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) произошло смертельное ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

Предвариельно, водитель автомобиля Lada по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «МАН», которым управлял 36-летний мужчина. «В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия до прибытия бригады медиков, пассажир в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи», — рассказали в ведомстве.

Личности мужчин, находившихся в Lada , сейчас устанавливаются сотрудниками полиции. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы.

Ранее на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в аварии погибли три человека. Один из водителей также выехал на «встречку» и столкнулся с другим авто.

Кадры с места смертельного ДТП
Кадры с места смертельного ДТП
Фото:

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На 33-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) произошло смертельное ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области. Предвариельно, водитель автомобиля Lada по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «МАН», которым управлял 36-летний мужчина. «В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия до прибытия бригады медиков, пассажир в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи», — рассказали в ведомстве. Личности мужчин, находившихся в Lada , сейчас устанавливаются сотрудниками полиции. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Ранее на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в аварии погибли три человека. Один из водителей также выехал на «встречку» и столкнулся с другим авто.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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