На 33-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) произошло смертельное ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
Предвариельно, водитель автомобиля Lada по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «МАН», которым управлял 36-летний мужчина. «В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия до прибытия бригады медиков, пассажир в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи», — рассказали в ведомстве.
Личности мужчин, находившихся в Lada , сейчас устанавливаются сотрудниками полиции. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы.
Ранее на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в аварии погибли три человека. Один из водителей также выехал на «встречку» и столкнулся с другим авто.
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