Подарок Алтушкина Екатеринбургу поможет решить государственную задачу

Свердловская область при мощной поддержке основателя Русской медной компании Игоря Алтушкина вступает в борьбу с Москвой за лидерство в новой отрасли. Речь идет о паделе, который стремительно развивается во всем мире, а в последние несколько лет — и в России. Почему именно сейчас лучшее время для этого вида спорта, зачем он крупному российскому промышленнику и когда Екатеринбург добавит к статусу столицы единоборств еще и падел, — в материале URA.RU.
Падел — это динамичный вид спорта, объединяющий элементы тенниса и сквоша, в который обычно играют в парах. Как вид спорта падел начал активно развиваться в начале 90-х. Лидер рынка — Испания, где падел официально признали видом спорта в 1993 году, а сегодня игрой увлечены более 5,5 млн человек. На втором месте сейчас Италия (1,5 млн), а замыкает тройку лидеров Аргентина (1,4 млн). В Азии, по данным World Padel, сегодня более 3200 площадок для падела, а 85% из них — на Ближнем Востоке, 320 клубов находятся в Саудовской Аравии, что является континентальным максимумом.
В России падел активно развивается последние десять лет, но только летом 2024 года Федерация падела России получила аккредитацию Министерства спорта Российской федерации. На сегодняшний день региональные федерации открыты в 48 субъектах РФ. Федерация падела Свердловской области, которая была зарегистрирована в 2023 году, сразу получила поддержку РМК. А падел сейчас имеет шанс стать таким «вирусным» видом спорта, который поможет охватить значительную часть населения региона. Тут стоит вспомнить указ президента Владимира Путина о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года, где прописаны такие меры, как привлечение граждан к систематическим занятиям спортом и повышение уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом. Конкретные цифры прописаны в Государственной программе «Спорт России», которую запустили с 2025 года, чтобы сделать спорт популярнее и улучшить качество жизни людей. Одна из основных целей — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян.
Популярность падела во многом обусловлена его доступностью для игроков: чтобы начать играть, не нужно иметь особую физическую подготовку, да и правила можно понять за пять минут.
Привлекает в паделе и возможность легко найти единомышленников, это очень социальный вид спорта. Сам корт, размеры которого на треть меньше теннисных, позволяет сделать игру максимально динамичной, а нагрузки — интенсивными. Не случайно падел часто используют в качестве тренировок в других видах спорта. Ну, а внимание знаменитостей к паделу делают его еще и модным: в падел играют легендарные футболисты Криштиану Роналду, Лионель Месси, Дэвид Бэкхэм, а Златан Ибрагимович не только играет, но и открывает падел-корты в Швеции. Среди российских звезд играющими в падел замечены легендарный хоккеист Павел Дацюк, шоумены Александр Ревва, Михаил Галустян и другие.
Игорь Алтушкин последовательно развивал свою «спортивную империю» под брендами RCC и «Архангел Михаил», расширяя список единоборств и развивая сложное направление — практическую стрельбу, куда непросто зайти новичкам. В конце 2024 года на базе клуба «Архангел Михаил» состоялся RCC Padel 1 — товарищеский турнир между командами Москвы и Екатеринбурга, куда были приглашены ведущие российские игроки, а также почетные гости — президент Федерации падела России Алексей Золотарев и генеральный директор Алексей Сорокин. Предсказуемо, Екатеринбург сразу показал высокое качество организации турнира.
В конце мая 2025 года в Екатеринбурге прошел турнир RCC Padel 2, где также встречались команды Москвы (а по сути сборной России) и Екатеринбурга. Кроме того, на турнир были приглашены иностранные игроки, в том числе двукратный чемпион мира, звезда мирового падела аргентинец Адриан «Тито» Аллеманди. За Москву играли известные футболисты, бывшие игроки сборной России Дмитрий Сычев, Георгий Щенников, Евгений Алдонин. В нашей стране именно футболисты, по сути, стали амбассадорами падела, с которым многие познакомились, будучи на сборах в Испании. Все отметили сильнейший состав участников турнира и мировой уровень организации, о чем говорил Александр Алаев, вице-президент Российского футбольного союза.
На этом же турнире президент Федерации падела Свердловской области Дарья Ирха обозначила ближайшие перспективы развития: в сентябре 2025 года — открытие Академии падела RCC и запуск детского направления. В целом темпы развития падела в регионе стремительные.
«Мы посчитали, что летом 2023 года в Екатеринбурге было всего пять кортов. А к декабрю в городе будет уже около сорока кортов. Из них только у RCC Padel будет шесть кортов в клубе „Архангел Михаил“, четыре летних корта и шесть площадок в „Уральце“. К 2030 году мы рассчитываем, что в Свердловской области будет более 100 кортов и 15-20 тысяч играющих», — рассказала президент Федерации падела Свердловской области Дарья Ирха.
Летние падел-корты стали частью спортивного квартала «Архангел Михаил» и, говоря о доступности спорта, 16 и 17 августа все желающие смогут познакомиться с паделом в рамках фестиваля «Энергия РМК». Зрителей также ждут красочное открытие с участием авиации и парашютистов, турниры RCC на открытом ринге, мотошоу и выставка автомобилей ралли Дакар, показательные выступления экстремалов от RCC Extreme и многое другое. Хэдлайнеры фестиваля — BIG BABY TAPE, Леша Свик, Мот и Gayazovs Brothers. Сразу после праздника останутся работать четыре корта RCC Padel и скейт-парк RCC Extreme.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!