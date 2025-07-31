31 июля 2025

Челябинским охотникам утвердили квоты на добычу зверя на год

© Служба новостей «URA.RU»
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Охотникам установили квоты на предстоящий год
Охотникам установили квоты на предстоящий год Фото:

В Челябинской области установлены квоты на добычу охотничьих ресурсов с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года. Соответствующее постановление губернатора Алексея Текслера размещено на портале официального опубликования правовых актов. 

«В соответствии с Федеральным законом "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов..." утвердить прилагаемый лимит добычи охотничьих ресурсов в Челябинской области с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года. Утвердить прилагаемые квоты добычи барсука, бурого медведя, косули, лося и рыси», — говорится в документе.

Согласно постановлению губернатора, на предстоящий год охотникам дадут разрешение на добычу 496 барсуков (8,44% общей численности), 106 бурых медведей (16,80%), 8557 косуль (9,45%), 1179 лосей (9,45%) и 41 рысей (8,56%). Контроль за исполнением возложен на министра экологии региона Игоря Гилева.

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В Челябинской области установлены квоты на добычу охотничьих ресурсов с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года. Соответствующее постановление губернатора Алексея Текслера размещено на портале официального опубликования правовых актов.  «В соответствии с Федеральным законом "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов..." утвердить прилагаемый лимит добычи охотничьих ресурсов в Челябинской области с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года. Утвердить прилагаемые квоты добычи барсука, бурого медведя, косули, лося и рыси», — говорится в документе. Согласно постановлению губернатора, на предстоящий год охотникам дадут разрешение на добычу 496 барсуков (8,44% общей численности), 106 бурых медведей (16,80%), 8557 косуль (9,45%), 1179 лосей (9,45%) и 41 рысей (8,56%). Контроль за исполнением возложен на министра экологии региона Игоря Гилева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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