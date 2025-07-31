Челябинским охотникам утвердили квоты на добычу зверя на год

В Челябинской области установлены квоты на добычу охотничьих ресурсов с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года. Соответствующее постановление губернатора Алексея Текслера размещено на портале официального опубликования правовых актов.
«В соответствии с Федеральным законом "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов..." утвердить прилагаемый лимит добычи охотничьих ресурсов в Челябинской области с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года. Утвердить прилагаемые квоты добычи барсука, бурого медведя, косули, лося и рыси», — говорится в документе.
Согласно постановлению губернатора, на предстоящий год охотникам дадут разрешение на добычу 496 барсуков (8,44% общей численности), 106 бурых медведей (16,80%), 8557 косуль (9,45%), 1179 лосей (9,45%) и 41 рысей (8,56%). Контроль за исполнением возложен на министра экологии региона Игоря Гилева.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!