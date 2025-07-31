Метеорологи рассказали, почему июль в Перми был самым «нежарким» за последние 30 лет

В июле 2025 года в Пермском крае стояла аномально прохладная для лета погода, побившая многолетние рекорды. Однако месяц отличился сухой и солнечной погодой, что обеспечило жителям региона комфортные условия. Об этом рассказали синоптики ГИС-центра ПГНИУ.
«Прошедший июль в Пермском крае запомнился аномально прохладной погодой. В Перми средняя температура составила +17,1 градусов, что на 1-1,5 градуса ниже обычных значений, а на севере региона отклонение от нормы достигло 2 градуса. Это первый столь холодный июль с 2019 года, а на востоке края — с 2017 года. Особенно необычным стало полное отсутствие жары: максимальная температура в крае не поднялась выше +30 градусов, а в Перми столбик термометра остановился на отметке +26,9 градусов — это самый низкий максимум за последние 30 лет», — сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале.
Месяц отметился тремя короткими, но ощутимыми похолоданиями 15-16, 18-19 и 26 июля, когда дневная температура опускалась до +11...+12 градусов на севере. Рекорд был установлен в ночь на 19 июля: в Перми зафиксировали +4,3 градуса, а в Вае — всего +0,7 градусов.
Осадков также выпало меньше обычного — в Кудымкаре лишь четверть от нормы (20 мм), на юго-западе края около 30% (23-28 мм). Исключением стала Вая, где за два сильных дождя 17 и 25 июля выпало 162 мм осадков. В Перми месячная норма выполнена на 80% (64 мм). Грозы отмечались в основном в начале месяца, опасных явлений не зафиксировано.
Метеорологи объяснили аномально холодный июль в Пермском крае особенностями атмосферных процессов. Холодные воздушные массы поступали с Баренцева моря непосредственно на Северный Урал и в Западную Сибирь, что сделало вторую декаду месяца особенно прохладной в этих регионах. При этом на европейской территории России сложилась контрастная картина — южные и западные области находились в зоне теплой погоды, а Скандинавия и вовсе переживала аномальную жару.
Ранее URA.RU рассказывало, что в августе в Пермском крае ожидается погода в пределах климатической нормы, без продолжительных жарких периодов. Первая декада месяца начнется с кратковременного потепления.
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